SON DAKİKA | iPhone fiyatlarına bir de KDV zammı! İşte en pahalı iPhone...

Son dakika: Artan döviz sonrasında Apple'dan tüm ürünlere zam gelmişti. 1 Temmuz'da Apple, tüm ürünlerine dördüncü zammını yapmıştı. Resmi Gazete'de KDV oranlarının artırılması sonrasında Apple ürünlerine bir zam daha geldi. En pahalı iPhone'un fiyatı 87.457 TL'yi buldu. İşte Apple ürünlerinin yeni fiyatları...

IPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB 48.304 TL

iPhone 14 256 GB 52.372 TL

iPhone 14 512 GB 60.507 TL

iPhone 14 Plus 128 GB 53.389 TL

iPhone 14 Plus 256 GB 57.457 TL

iPhone 14 Plus 512 GB 65.592 TL

iPhone 14 Pro 128 GB 62.541 TL

iPhone 14 Pro 256 GB 66.609 TL

iPhone 14 Pro 512 GB 74.745 TL

iPhone 14 Pro 1 TB 82.880 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB 67.118 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB 71.185 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB 79.321 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB 87.457 TL

IPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 mini 128 GB 36.609 TL

iPhone 13 mini 256 GB 40.677 TL

iPhone 13 mini 512 GB 48.813 TL

iPhone 13 128 GB 40.677 TL

iPhone 13 256 GB 44.745 TL

iPhone 13 512 GB 52.880 TL

IPHONE 12 FİYATLARI

iPhone 12 64 GB 36.609 TL

iPhone 12 128 GB 38.643 TL

iPhone 12 256 GB 42.711 TL

IPHONE SE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB 24.914 TL

iPhone SE 128 GB 26.948 TL

iPhone SE 256 GB 31.016 TL

IPAD PRO FİYATLARI

iPad Pro 11 inç M2 Wi-Fi 128 GB 28.982 TL

iPad Pro 11 inç M2 Wi-Fi + Cellular 128 GB 34.067 TL

iPad Pro 12.9 inç M2 Wi-Fi 128 GB 40.677 TL

iPad Pro 12.9 inç M2 Wi-Fi + Cellular 128 GB 45.762 TL

IPAD AIR FİYATLARI

iPad Air M1 Wi-Fi 64 GB 21.355 TL

iPad Air M1 Wi-Fi + Cellular 64 GB 26.440 TL

IPAD FİYATLARI

iPad 10. Nesil A14 Bionic Wi-Fi 64 GB 16.270 TL

iPad 9. Nesil A13 Bionic Wi-Fi 64 GB 11.999 TL

IPAD MİNİ FİYATLARI

iPad mini Wi-Fi 64 GB 18.609 TL

iPad mini Wi-Fi + Cellular 64 GB 23.694 TL

AIRPODS FİYATLARI

AirPods 2. Nesil 4.372 TL

AirPods 3. Nesil 5.694 TL

AirPods Pro 2. Nesil 7.829 TL

AirPods Max 20.846 TL

APPLE WATCH FİYATLARI

Apple Watch Ultra 41.694 TL

Apple Watch Series 8 41 mm GPS 13.728 TL

Apple Watch SE 40 mm GPS 8.745 TL

MACBOOK AIR FİYATLARI

MacBook Air M1 256 GB 32.033 TL

MacBook Air M2 (8 çekirdekli GPU) 256 GB 40.168 TL

MacBook Air M2 (10 çekirdekli GPU) 512 GB 50.846 TL

MacBook Air M2 (15 inç) 256 GB 47.287 TL

MacBook Air M2 (15 inç, 10 çekirdekli GPU) 512 GB 54.407 TL

MACBOOK PRO FİYATLARI

MacBook Pro 13 inç M2 256 GB 47.287 TL

MacBook Pro 13 inç M2 (10 çekirdekli GPU) 512 GB 54.407 TL

MacBook Pro 14 inç M2 Pro (16 çekirdekli GPU) 512 GB 73.219 TL

MacBook Pro 14 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) 1 TB 91.016 TL

MacBook Pro 14 inç M2 Max (30 çekirdekli GPU) 1 TB 112.372 TL

MacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) 512 GB 89.491 TL

MacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) 1 TB 96.611 TL

MacBook Pro 16 inç M2 Max (38 çekirdekli GPU) 1 TB 125.084 TL

IMAC FİYATLARI

iMac M1 (7 çekirdekli GPU) 256 GB 47.287 TL

iMac M1 (8 çekirdekli GPU) 256 GB 54.407 TL

iMac M1 (8 çekirdekli GPU) 512 GB 61.527 TL