Sıfır otomobilde daha kötüsü yolda! Araç alabilmek için adeta kapıda yatıyorlar: İncil’e el bastıran var…

Sıfır otomobil piyasasında ÖTV matrahlarında güncelleme yapılmasına rağmen, tüm dünyada yaşanan enerji krizi ile döviz kurundan kaynaklı maliyet artışları yurt içinde araç fiyatlarını her geçen gün yukarı çekmeye devam ediyor. Yurt içinde ise araç fiyatlarında geri çekilmenin ancak vergilerde yapılacak düzenlemeler, döviz kuru ve enflasyonun düşmesi ile mümkün olduğu dile getiriliyor. Tüm bunların yanında çip krizi ve hammadde sorunu da hala çözüme kavuşmazken sektör temsilcileri araç bulunurluğu konusunda 2023’ün daha zorlu olacağının altını çiziyor.

ADETA KAPIDA YATIYORLAR

Otomobilde tarihin en belirsiz dönemi yaşanırken üretici ne kadar araç üreteceğini, satıcı ise ne kadar alacağını bilemez durumda. Bu durum sebebiyle arz son 2,5 yıldır talebin altında kalıyor. Sektör temsilcileri talep edilen araçların ancak ya yarısını ya da daha azını temin edebildiğini söylüyor. Gelen sınırlı sayıda araç ise hemen tükeniyor. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin Gazete Pencere’deki yazısında, yurt dışı merkezlerden daha fazla araç alabilmek adına fabrika kapılarında yatanlara kadar birçok yöntem deneyen marka yöneticilerinin olduğu ifade edildi.

“21 BİN İSTEDİK, 14-15 BİN GELİRSE ŞANSLIYIZ”

Volkswagen Türkiye Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Şenyücel de araç bulunurluk sorununa ilişkin hemen tüm sektörün yaşadığı sıkıntıyı doğruladı. Konuya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Şenyücel, “2023 yılı için 21 bin adetlik araç tedariki için onay aldık. Sonra bize Almanya'da, ‘Kusura bakmayın durum değişti, size 18 bin 500 adet ancak verebileceğiz’ dediler. Bu rakamın da değişmemesi için şakayla karışık, hemen bir İncil isteyip el basmalarını istedim. Yani Almanlarla artık masada İncil’le pazarlık yapmaya başladık. Buna rağmen 2023 yılanda 14-15 bin adet araç alabilirsek, yine de kendimi şanslı hissedeceğim” dedi.



