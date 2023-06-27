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Sıfır otomobilde dünyada ilk olacak! Fiat, üretimi bitirme kararı aldı: O renkte aracı olanlar dikkat!

27.06.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el arabada üçüncü yılın sonunda en az değer kaybeden araçların sarı, bej ve turuncu renklerde olduğu ortaya konuldu. Bu araştırmanın ardından sıfır otomobilde dünyada ilk olacak radikal bir karar alındı. Türkiye’de de fabrikası bulunan İtalyan Fiat ‘No grey’ sloganı ile artık gri renkte araç üretmeyeceklerini açıkladı. Bu kapsamda Türkiye’de üretilen Fiat Egea’nın da gri renklerinin üretiminden vazgeçilmesi bekleniyor.

Sıfır otomobilde dünyada ilk olacak! Fiat, üretimi bitirme kararı aldı: O renkte aracı olanlar dikkat!

ABD'de 1.3 milyondan fazla 3 yaşındaki ikinci el araç üzerinden yapılan araştırmaya göre, değer kaybı açısından en iyi ve en kötü araç renkleri belirlendi. 3 yılın sonunda ortalama bir aracın değerinin yüzde 22,5'ini kaybettiği kaydedilen araştırmanın en çarpıcı kısmı ise çok başla.

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EN AZ DEĞER KAYBI YAŞAYAN ARAÇLAR SARI RENKTE

iSeeCars tarafından yapılan araştırmada, sarı renkli araçların aynı dönem içerisinde değerinin yalnızca yüzde 13,5'ini, bej renkli araçların yüzde 17,8'ini, turuncu renkli arabaların ise değerinin yüzde 18,4'ünü kaybettiği ortaya konuldu. Bunun yanında altın, kahverengi ve siyah renkteki araçların da 3 yılın sonunda en fazla değer kaybı yaşadığı belirtildi.

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FİAT’TAN RADİKAL KARAR

Otomobil Yazarı Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığı haberin ardından kritik bir adımın daha atıldığı öğrenildi. İtalyan devi Fiat, otomotiv sektörü adına ilk ve radikal bir karar açıkladı. Markanın sosyal medya hesabından ‘No grey’ sloganı ile paylaşılan ve renklerin markası olduklarına vurgu yapılan videoda CEO Olivier François, 600e modeliyle birlikte bundan böyle Fiat'ın gri renkli araçlar üretmeyeceğini duyurdu.

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TÜRKİYELİ EGEA DA GRİDEN VAZGEÇECEK

Şimdi ise gözler Fiat’ın Bursa’da üretilen Egea’ya çevrildi. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de üretilen Fiat araçlarında da gri renginden vazgeçilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fiat egea

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