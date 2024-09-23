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Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenler dikkat! Kasım ve Aralık aylarını işaret ettiler: ‘Sürpriz olmaz…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
23.09.2024 09:25
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Araç alacaklar için sektör temsilcilerinden dikkat çeken bir uyarı geldi. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır araç fiyatlarının artmasına rağmen tüketici talebinin azalmayacağını belirtirken, kasım ve aralık aylarına dikkat çekti. Yeni kampanyaların gelebileceğini ifade etti. İkinci el araba fiyatlarında keskin yükselişler beklenmediğini kaydetti.

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenler dikkat! Kasım ve Aralık aylarını işaret ettiler: ‘Sürpriz olmaz…’

Otomotiv sektörü, yılın son çeyreğine yaklaşırken dikkat çekici gelişmelere sahne oluyor. Sıfır otomobil fiyatlarına yapılan zamlar, ikinci el pazarındaki fiyat artışları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yeni ÖTV düzenlemeleri ve bankaların sunduğu vade oranları, tüketicilerin otomobil satın alma kararlarını önemli ölçüde etkiliyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye otomobil pazarını değerlendirirken, özellikle eylül ayındaki fiyat artışlarına dikkat çekti. Önümüzdeki aylarda fiyatlarda yaşanabilecek gelişmeleri anlattı.

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ARADAKİ FARK KAPANINCA TERCİH DEĞİŞTİ

Yalçın, Türkiye Gazetesi’ne verdiği demeçte, sıfır kilometre araç fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17, ikinci el fiyatlarının ise yüzde 15 arttığını belirtti. Ayrıca döviz kurlarındaki yüzde 5,5’lik artışın, sıfır araç fiyatlarına yansıtıldığını vurgulayan Yalçın, "Temmuz ayına kadar sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkı oldukça dardı. 1,5 milyon TL’lik sıfır bir aracın 7-8 bin kilometredeki temiz ikinci eli, 1 milyon 350 bin TL seviyelerinde bulunuyordu. Tüketiciler de bu fark azaldığı için sıfır araca yöneldi. Ancak ağustos ve eylül aylarında avrodaki artış nedeniyle sıfır araç fiyatları yükseldi. Yine de bu durum, eylül ayında sıfır araç satışlarının azalacağı anlamına gelmiyor" dedi.

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KASIM VE ARALIK AYLARI ARABA ALMAK İSTEYENLERE FIRSATLAR İLE GELİYOR

Yalçın, okulların açılmasıyla birlikte büyük şehirlere dönüşlerin başladığını ve ertelenmiş araç talebinin devam ettiğini belirtti. "Kredi ve finansmana erişim, yılın son dört ayında daha kolaylaşırsa, satışlar hız kazanabilir. Eylül ayı itibarıyla otomobil pazarının 80-90 bin adet civarında kapanacağını öngörüyoruz. Pazar, zaten ilk sekiz ayda 2022 yılının toplam kapanışını yakaladı. Özellikle kasım ve aralık aylarında beklenen yoğun kampanyalar ve filo sektörünün devreye girmesiyle, pazarın 1,1 milyon adede ulaşması sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

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İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Son bir yılda ikinci el otomobil pazarında belirgin bir durgunluk yaşandığına dikkat çeken Yalçın, ikinci el satışlarında yüzde 30 oranında bir düşüş olduğunu söyledi. Bunun nedenlerinden birinin yüksek mevduat faizleri olduğunu belirten Yalçın, "Bazı tüketiciler ellerindeki parayı ikinci el araç almak yerine mevduata yatırmayı tercih ediyor. Ancak sıfır kilometre araç pazarında durum farklı. Orada takas imkânları, kampanyalar ve yılın son dört ayında piyasaya girmesi beklenen Çin menşeli araçlar gibi faktörler var. Fiyat artışlarına rağmen pazarın bir milyonu aşacağı beklentimizi koruyoruz" dedi.

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İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI İÇİN BÜYÜK ARTIŞ BEKLENMİYOR

Yalçın, sıfır kilometre araç fiyat artışlarının ikinci el pazarını olumlu etkileyeceğini de sözlerine ekledi. "Daha önce sıfır kilometre araçlar ile ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkı çok dardı. Ancak şimdi sıfır araç fiyatları yukarı doğru açıldıkça, ikinci el fiyatları daha makul seviyelere gelecek. Yıl sonuna kadar ikinci el fiyatlarında büyük artışlar beklemiyoruz, daha alınabilir bir seviyeye gelecek" diye konuştu.

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Otomobil
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