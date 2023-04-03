Sıfır ve ikinci el arabada ‘seçim’ dopingi! Döviz kuru ve faiz senaryoları rekor getirdi: Yüzde 25...

Türkiye’de otomotiv satışları martta hızlandı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen ay 100 bin adeti aştı, böylece tüm zamanların mart ayı satış rekoru kırıldı. Uzun süredir talebin yüksek, arzın kısıtlı olduğu pazarda, birçok markanın araç tedarikinde seçim öncesine ağırlık vermesi, mart ayı satışlardaki bu artışta etkili oldu. Satışları hareketlendiren bir diğer etken de pazara yeni oyuncuların girmesi oldu. Otomobilin yatırım aracı olarak cazibesini koruması ve kurdaki stabil seyir de satışları destekleyen diğer faktörler arasında yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, Şubat 2023’te otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet olmuştu. Böylece sektör en yüksek şubat ayı satışlarına ulaşmıştı. Mart ayında satışlar daha da hızlandı. ODMD, mart ayı resmi satış rakamları yarın açıklayacak.

Ekonomi Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre sektör temsilcileri, Mart’ta 110 bin ila 120 bin adet arasında otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiğini dile getirdi. Böylece tüm zamanların en yüksek Mart ayı satışına ulaşılmış olacak. Mart 2022’de otomobil ve hafif ticari araç satışları önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 33,4 düşüşle 64 bin 267 adet olmuş, 10 yıllık mart ayı ortalamasına göre satışlar yüzde 7,3 azalmıştı.

MARKALAR TEDARİKİ ERKENE ÇEKTİ

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen’in bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, pandeminin başlamasından bu yana biriken talebin, üretimdeki sıkıntılar nedeniyle karşılanamadığını hatırlatarak, araç bulunurluk sorunun Mart ayında azaldığına dikkat çekti.

Bunun önemli nedenlerinden birinin birçok markanın araçların büyük kısmını seçimden önce getirmeye çalışması olduğunu belirten Gülan, “Markalar malını erkene çekti. Çünkü seçimden sonrası belirsiz. Kim seçilirse seçilsin seçim sonrasında yeni mevduat faiz dengesini kimse kestiremiyor. Uzun süredir stabil seyreden döviz kurunun da ne olacağını kimse bilmiyor” diye konuştu.

MAYIS AYINDA HIZ KESMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, tüketicilerin de döviz kurunun stabil olduğu seçim öncesinde araç ihtiyacını karşılamaya çalıştığını belirten Gülan, otomobilin bir yatırım aracı olarak da tercih edildiğini vurgulayarak, “Ev almayan otomobile yöneliyor” dedi.

Sektör temsilcisi, Mayıs’a kadar satışlardaki yüksek ivmenin devam etmesini beklediklerini, ancak Mayıs ayıyla birlikte piyasada kısmen bir yavaşlama olabileceğini dile getirdi.

Sektörde elektrikli araç satışları da hızla artıyor. Alp Gülan, “Elektrikli araçlarda talebin hızlandığını görüyoruz. Pazara sunulan model sayısındaki artış da bunu etkiliyor” dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA YÜZDE 20’LİK ARTIŞ

Sıfır araç satışlarının yanı sıra Mart ayında ikinci el pazarı da hızlandı. Çünkü sıfır kilometre araç pazarında bulunurluk artmış olsa da henüz arz talebin çok gerisinde. Bu da tüketiciyi ikinci el araçlara yöneltiyor. Yüksek enflasyon nedeniyle tüketicinin alım gücünün düşmesi ikinci el satışlarına talebin artıran bir diğer önemli etken.

VavaCars’ın Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “İkinci el araç pazarı Mart ayında çok canlıydı. Bir önceki ay olan Şubat ayına göre satışlar yüzde 20 ila yüzde 25 arasında arttı” dedi.

Cardata’nın verilerine göre ise, mükerrer satışlar kapsam dışı tutulduğunda Mart ayında yaklaşık 350 bin adet ikinci el araç satışı gerçekleşti.



