Skoda Mart fiyat listesini açıkladı: 750 bin TL’ye varan indirimler

Skoda Mart ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerine zam yaparken indirim kampanyaları da dikkat çekiyor. Skoda’da Mart ayı fiyatları nasıl? Hangi modelde ne kadar indirim var? İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi. Mart listesinde tüm modellere zam geldi. Peki Skoda’da Mart ayı fiyatları nasıl? 2026 Şubat listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

OCTAVİA’DA 500 BİN TL’YE YAKIN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin Premium versiyonunda 500 bin TL’ye varan indirim olduğu görülüyor. 2.999.900 TL’den 2026 model yılıyla satışta olan aracı almak isteyenler için kampanyalı fiyatı 2.522.200 TL olarak belirlenmiş. Bu da 477.700 TL’lik bir indirim anlamına geliyor ki giriş seviyesi olan Elite donanımdan bile aşağı çekilmiş fiyatı. Yine Kamiq modelinde de 340 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Kodiaq’ta da versiyonuna göre indirim miktarı 500 bin TL’ye kadar çıkıyor. Superb modelinde 750 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Skoda Fabia Mart ayı fiyatı

Skoda Scala Mart ayı fiyatı – Kampanyalı fiyat

Skoda Octavia Mart ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Skoda Kamiq Mart ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Skoda Karoq Mart ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Skoda Kodiaq Mart ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Elektrikli Skoda Elroq Mart ayı fiyat listesi (2026 model yılı)

