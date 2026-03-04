Skoda Mart fiyat listesini açıkladı: 750 bin TL’ye varan indirimler

Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi. Mart listesinde tüm modellere zam geldi. Peki Skoda’da Mart ayı fiyatları nasıl? 2026 Şubat listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

OCTAVİA’DA 500 BİN TL’YE YAKIN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin Premium versiyonunda 500 bin TL’ye varan indirim olduğu görülüyor. 2.999.900 TL’den 2026 model yılıyla satışta olan aracı almak isteyenler için kampanyalı fiyatı 2.522.200 TL olarak belirlenmiş. Bu da 477.700 TL’lik bir indirim anlamına geliyor ki giriş seviyesi olan Elite donanımdan bile aşağı çekilmiş fiyatı. Yine Kamiq modelinde de 340 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Kodiaq’ta da versiyonuna göre indirim miktarı 500 bin TL’ye kadar çıkıyor. Superb modelinde 750 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.

GÜNCEL FİYATLAR

