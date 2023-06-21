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Son dakika: 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması için yeni karar! Sıfır otomobil için kapsam genişletildi: 1 Ocak 2024'e kadar...

21.06.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ticaret Bakanlığı ticari fahiş fiyata karşı aldığı önlemler kapsamında otomobil piyasası için alınan 6 ay 6 bin kilometre sınırlamasını 1 Ocak 2024'e kadar uzattığını duyurdu.

Son dakika: 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması için yeni karar! Sıfır otomobil için kapsam genişletildi: 1 Ocak 2024'e kadar...

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı ticari fahiş fiyata karşı aldığı önlemler kapsamında otomobil piyasası için alınan 6 ay 6 bin kilometre sınırlamasını 1 Ocak 2024'e kadar uzattığını duyurdu.

SON DAKİKA: 6 AY 6 BİN KİLOMETRE İÇİN SÜRE UZATILDI

Ticaret Bakanlığı otomtoiv sektörüne yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı. Buna göre "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesi 6 ay daha uzatıldı. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı uygulamanın kapsamı genişletildi. Ticari faaliyet olarak değerlendirilen bireysel otomobil satışları da 6 ay 6 bin kilometre sınırı kapsamına alındı.

Açıklamada, "Otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılmıştır." denildi.

Ayrıca şu ana kadar uygulamayı ihlal edenlere 35.1 milyon TL ceza kesildiği bilgisi paylaşıldı.

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sıfır otomobil

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