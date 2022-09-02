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Son dakika: Bakan Muş duyurdu! 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza geliyor

02.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışının önüne geçmek için yapılan düzenlemeyle sıfır araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Konuyla ilgili son dakika açıklaması yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz.' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bakan Muş duyurdu! 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza geliyor

Son dakika: Son bir yılda fiyatlarda yükselişi durdurulamayan otomobil sektörü mercek altına alınmış, satışlarda 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Söz konusu kurala uymayanlara 8 bin 400 TL gibi bir para cezası uygulanacağı söylentileri gündem olmştu. Ticaret Bakanı'ndan konuyla ilgili son dakika ceza açıklaması geldi.

SON DAKİKA | BAKAN MUŞ DUYURDU: BÜYÜK CEZA GELİYOR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptığı açıklamada "İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş ikinci el otomobil
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