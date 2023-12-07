Son dakika: İkinci el araba fiyatları için karar! Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete’den duyurdu: 1 Temmuz’a kadar…

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan peş peşe kararlar ile ikinci el araba fiyatları yüzde 25 geriledi. Bakanlık, kararlardan birinin süresinde bugün uzatmaya gitti.

Buna göre İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile ikinci el motorlu kara taşıtları, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar, üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan satışa çıkarılamayacak.

Yönetmelikte ayrıca, Ticaret Bakanlığının bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkili olduğu da belirtildi.

OLASI BİR ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ OLURSA…

İkinci el otomotiv fiyatlarında köpük alınan kararlar ile erirken, beklentiler ise bu düşüşün yıl sonuna kadar süreceği yönünde. Yılın ilk altı ayı sonunda ikinci el pazarının yaklaşık yüzde 30’un üzerinde büyümesinin öngörüldüğünü söyleyen CarData Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yılın ikinci yarısında bu durumun yaşanmadığına dikkat çekiyor. Yalçın fiyatlarla ilgili olarak “Genel olarak temmuzdan beri düşüş yüzde 25’e yaklaştı. Bu düşüşün süresi, ekonomik ve politik faktörlere bağlı olacak; 2023 sonunda beklenen ÖTV matrah düzenlemeleri ve seçim ekonomisinin getireceği canlanma, 2024 başında fiyatlar üzerinde etkili olabilir” açıklamasını yaptı.

Hüsamettin Yalçın, 2023 sonunda olası bir ÖTV matrah düzenlemesi ve ekonomik canlanmanın 2024 başlarında piyasayı olumlu yönde etkileyeceğine ve bu durumda taleple birlikte fiyatlarda da bir yükseliş olabileceğine dikkat çekiyor.

BAKANLIK HANGİ KARARLARI ALMIŞTI?

Sıfır km otomobil fiyatları aşırı hızla artarken ilk el araca ulaşamayanlar 2. el otomobile yönelmişti. Talep artışı ikinci el araba fiyatlarının artmasına, hatta 1-2 yaşındaki bazı modellerin 0 km’den daha yüksek fiyatlarla satılmasına sebep olmuştu. Ancak ikinci el otomotivde son iki yıldır aralıksız süren fiyat artışları Temmuz ayı itibarıyla durmuştu. Sıfır km otomobilleri liste fiyatının üzerinde satan fırsatçıları engellemeye yönelik çıkarılan 6 ay 6.000 km dolmadan satış yasağı, ikinci el araç ilanı verirken 0 km fiyatının üstünde araç ilanı verilemeyecek olması ve ikinci el araç ilanı verirken kimlik doğrulaması yapılacak olması kuralları 2. el piyasasını yavaşlattı ve durgunluk başladı.







