Son dakika...MTV için son gün 31 Ocak! Ödemeyene cezası var

2022 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2022'de başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi "https://ivd.gib.gov.tr/" ve Dijital Ödeme Noktası'nda "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgileriyle ödenebiliyor.

MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankaların vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor.

MTV TARİFESİ

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.

Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişiyor. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lirayı buluyor.

MTV GEÇ ÖDEME CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan maddeye göre, tescil edilmiş araçlar vergiye tabidir. MTV borcu ocak ve temmuz ayında mükellefin araç plakasına işler. Mükellef vergi dairesinden ve anlaşmalı bankalardan MTV borcunu ödeyebilir. Fakat MTV'nin ilk taksiti gecikmeye düşerse yani ödenmezse ikinci MTV taksitine gecikme faizi yansıtılır. Eğer iki taksitte ödenmezse mükellef olan kişinin adresine uyarı mektubu yollanır. Daha sonraki işlemlerde ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kişinin banka hesaplarına haciz işlemi başlatılır.

MTV GECİKME FAİZİ

MTV gecikme faizi borçların ödenmediği durumda ilk etapta uygulanan cezadır diyebiliriz. MTV gecikme faizi 2020 itibarıyla yüzde 1,6 olarak belirlenmiştir. MTV ödemesini geciktiren kişilere bu şekilde faiz uygulanarak cezai işlem uygulanmaktadır.

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

2022 MTV: 1313 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

2022 MTV: 2288 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

2021 MTV: 3234 lira

2022 MTV: 4043 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

2021 MTV: 5095 lira

2022 MTV: 6369 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV: 3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

2022 MTV: 4904 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

2022 MTV: 512 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV: 1860 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV: 2882 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira

1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor

Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 lira

4-6 yaş - 916 lira

Matrahı 56 bin5800 - 99 bin lira arası

1-3 yaş - 1.444 lira

4-6 yaş - 1008 lira

Matrahı 99 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira

4-6 yaş - 1099 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1301-1600 motor

Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

1-3 yaş - 2.288 lira

4-6 yaş - 1.715 lira

1301-1600 cc

Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira

4-6 yaş - 1.888 lira

1301-1600 cc

Matrahı 99 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira

4-6 yaş - 2.059 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1601-1800 cc

Matrahı 141 bin 600 lira

1-3 yaş - 4.445 lira

4-6 yaş - 3.476 lira

Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

1-3 yaş - 4.851 lira

4-6 yaş - 3.790 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1801-2000 cc

Matrahı 141 bin 600 lira

1-3 yaş - 5.603 lira

4-6 yaş - 4.315 lira

Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira

4-6 yaş - 5.886 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

2001 - 2500 cc

Matrahı 176 bin 800 lira

1-3 yaş - 10.506 lira

4-6 yaş - 7.628

Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira

4-6 yaş - 8.320 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

2501 - 3000 cc

Matrahı 353 bin 900 lira

1-3 yaş - 14.649 lira

4-6 yaş - 12.745 lira

Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira

4-6 yaş - 13.903 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

4001 cc ve yukarısı

Matrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira

Matrahı 672 bin 600 lirayı aşan

1-3 yaş - 62.634 lira



