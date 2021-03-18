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Son Dakika: Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi! İşte nedeni!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.03.2021 10:19 | Son Güncelleme

Ürün tedariği sorunu yaşayan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, yarından itibaren üretimini iki hafta süreyle durdurma kararı aldı.

Son Dakika: Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi! İşte nedeni!

Mikroçip tedarik sorunu tüm dünyayı etkisi altına devam ediyor. Türkiye'deki fabrikaları da etkileyen sorun şimdi de Tofaş'ta baş gösterdi. Tofaş'tan yapılan açıklamada, mikroçip tedarik sorunu nedeniyle üretime ara verildiği duyuruldu.

TOFAŞ'TAN ÜRETİM DURDURMA KARARI

Tofaş 19 Mart'ta mesai bitiminden sonra 2 hafta süreyle üretimi durdurma kararı aldı. 5 Nisan 2021 tarihinde ise üretim yeniden başlayacak.

Tofaş, Fiat marka araçların üretimini gerçekleştiriyor. Egea, Doblo, Ducato, Fiorino gibi modeller Türkiye'de üretiliyor.

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Şirket KAP’a yaptığı açıklamada, “Bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir” dedi.

Açıklamaya göre, kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Şirketin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecek.

(Reuters)

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