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  4. Son Dakika: Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi! İşte nedeni

Son Dakika: Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi! İşte nedeni

31.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle Tofaş, Bursa fabrikası 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek.

Son Dakika: Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi! İşte nedeni

Tofaş, Bursa fabrikası 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretime ara vereceğini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 10 Ocak 2022 Pazartesi günü üretime başlayacaktır”


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Anahtar Kelimeler:
Tofaş
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