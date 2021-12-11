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Son Dakika: Toyota'dan flaş karar! 4 tesisindeki üretimi durduruyor

11.12.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre otomobil devi Toyota, parça tedarik problemi nedeniyle 4 tesisindeki üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.

Son Dakika: Toyota'dan flaş karar! 4 tesisindeki üretimi durduruyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), etkilerini otomotiv sektöründe hissettirmeye devam ediyor. Son olarak Toyota Motor, koronavirüsün otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu bu ay Japonya'daki 4 tesisindeki üretimi durduracak.

ÜRETİCİ FİRMALAR ZOR DURUMDA

Kovid-19 vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

TOYOTA'DAN AÇIKLAMA

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Tahara ve Miyata fabrikaları dahil ülke içi 4 tesisinde üretim bantlarını geçici olarak durduracak.

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3 ila 7 gün arasında değişen durdurmalar sonrası 9 bin araç imalatının gecikeceği bildirildi.

Üretimi etkilenecek modeller arasında Land Cruiser ve Lexus NX yer aldığı bildirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Toyota
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