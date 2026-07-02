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Son gün: 31 Temmuz! Ödemeyen araç sahiplerinin borcuna faiz eklenecek

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Mükelleflerin ödemelerini Temmuz ayı sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.

Son gün: 31 Temmuz! Ödemeyen araç sahiplerinin borcuna faiz eklenecek
Cansu Çamcı

2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri ile 2025 yılına ait yıllık gelir vergisi ikinci taksit dönemi eş zamanlı olarak açıldı.

Mükelleflerin yasal faiz ve cezai işlemlerle karşılaşmaması için ödemelerini 31 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Araç sahiplerinin işlemlerini kolaylaştırmak adına ödemeler hem fiziki kanallar hem de dijital platformlar üzerinden çoklu yöntemlerle kabul ediliyor.

• Dijital Kanallar: Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden 00.10 - 23.50 saatleri arasında işlem yapılabiliyor. Online ödeme için sistem üzerinden sadece plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgilerini girmek yeterli oluyor.

• Fiziki Kanallar: Vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka veznelerinden de nakit veya kartla ödeme imkanı sunuluyor.

Son gün: 31 Temmuz! Ödemeyen araç sahiplerinin borcuna faiz eklenecek 1

ÖNEMLİ UYARI: ARAÇ MUAYENESİ İÇİN VERGİ ŞARTI

Araç sahiplerinin periyodik muayene işlemlerini yaptırabilmesi için başta MTV olmak üzere, araca tanımlı herhangi bir vergi veya ceza borcunun bulunmaması gerekiyor. Zamanında ödenmeyen taksitler için aylık gecikme faizi uygulanıyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ’NDEN KİMLER MUAF?

Kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda bazı kurumlar ve vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor:

• Kamu ve Yerel Yönetimler: Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, belediyeler, il özel idareleri, köyler ve sosyal güvenlik kurumlarına ait araçlar,

• Sosyal Yardımlaşma Kurumları: Türkiye Kızılay Derneği adına tescilli taşıtlar,

• Engelli Vatandaşlar: Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşların adlarına kayıtlı araçlar ile malul ve engellilerin kullanımına özel olarak tertip edilmiş tüm taşıtlar MTV kapsamı dışında yer alıyor.

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN DE SON GÜN 31 TEMMUZ

Temmuz ayı sadece araç sahiplerini değil, gelir vergisi mükelleflerini de yakından ilgilendiriyor. 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyan edilen yıllık gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süreci de başladı.

Bu kapsamdaki mükelleflerin de tıpkı MTV'de olduğu gibi en geç 31 Temmuz Cuma gününe kadar ödemelerini Dijital Vergi Dairesi veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapması önem arz ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Araç muayene
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