Son tarih 20 Haziran! Bakandan elektrikli araç soketi açıklaması: Yüzde 75 destek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Altyapısı Destek Çağrısı için başvuruların alınmasına başlandı. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı" ile Türkiye'nin her şehrinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını desteklediklerini aktardı.

Birinci çağrı döneminde 81 şehirde hızlı şarj istasyonları kurulduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:



"Ülke geneline yayılan yaklaşık 12 bin hızlı şarj, toplam 30 bine yakın şarj noktasıyla elektrikli araç sahipleri ülkemizin tamamında kesintisiz seyahat imkanına sahip. İlan ettiğimiz ikinci çağrıyla özellikle nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilmesini, elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kacır, son başvuru tarihinin 20 Haziran olduğunu bildirdi.

Toplam destek tutarının 500 milyon lira olduğu programla, yatırımların yüzde 75'ine kadar destek verilebilecek.

Başvurular "www.sarjdestek.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır