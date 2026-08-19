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Stellantis’ten dünya genelinde dev geri çağırma: 1 milyon araç etkileniyor

Stellantis, geri görüş kamerası görüntüsünün multimedya ekranına yansımamasına neden olabilecek yazılım sorunu nedeniyle yüz binlerce aracı geri çağırıyor. Sorunun kamera kaynaklı olmadığı belirtilirken araçlara OTA güncellemesi uygulanacak.

Stellantis’ten dünya genelinde dev geri çağırma: 1 milyon araç etkileniyor
Cansu Çamcı

Stellantis, güvenlik açısından kritik bir özellik olan geri görüş kamerasıyla ilgili önemli bir geri çağırma kampanyası başlattı. Şirket, ABD'de 848 bin 511 araç, diğer pazarlarda ise yaklaşık 107 bin araç olmak üzere dünya genelinde toplam 955 binden fazla otomobili geri çağırıyor.

Bu araçların yaklaşık 82.869'u Kanada'da, 7.969'u Meksika'da, 15.736'sı Kuzey Amerika dışındaki diğer pazarlarda bulunuyor.

Sorunun dikkat çekici tarafı ise arızanın doğrudan geri görüş kamerasından kaynaklanmaması. Stellantis'e göre radyo yazılımındaki bir problem, geri görüş kamerasından gelen görüntünün aracın bilgi-eğlence ekranında hiç görünmemesine neden olabiliyor.

KAMERA ÇALIŞIYOR ANCAK GÖRÜNTÜ EKRANA GELMEYEBİLİR

Söz konusu sorun ortaya çıktığında kamera tarafından oluşturulan görüntü multimedya ekranında gösterilmeyebiliyor. Böyle bir durumda sürücünün geri manevra sırasında görüş alanı daralıyor ve kaza riski artabiliyor.

Stellantis, şu ana kadar bu sorunla bağlantılı herhangi bir yaralanma veya kaza bildirilmediğini açıkladı.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Geri çağırma Stellantis'in birçok markasını kapsıyor. En fazla modelin etkilendiği markalardan biri ise Jeep. Jeep’in 2026 model Compass, Cherokee, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Wagoneer, Grand Wagoneer L, Gladiator ve Wrangler modelleri listede yer alıyor.

Stellantis’ten dünya genelinde dev geri çağırma: 1 milyon araç etkileniyor 1

Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid ve Voyager, 2026-2027 Dodge Charger da geri çağırma kapsamında bulunuyor.

Ram tarafında ise 2026 model 1500 ve 2500, ayrıca ProMaster ve ProMaster EV modelleri kampanyaya dahil edildi.

SERVİSE GİTMEK GEREKMEYECEK

Geri çağırmanın en kolay tarafı ise onarım yönteminde ortaya çıkıyor. Stellantis, sorunu çözmek için radyo yazılımını OTA (kablosuz) güncellemesiyle yenileyecek.

Güncelleme hazır olduğunda aracın multimedya ekranında sürücüye bir bildirim gösterilecek. Böylece çoğu kullanıcı için yetkili servise giderek fiziksel bir parça değiştirilmesine gerek kalmayacak.

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