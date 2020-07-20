Şu an ikinci el araba alınır mı? Sıfır araba almak mantıklı mı? 2. el araba ne zaman alınır?

Şimdi araba alınır mı 2020 yılının en fazla sorulan sorularından bir tanesi oldu. Pandemi döneminde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar, erteledikleri araç alımını bu dönemde yapma ihtiyacı duyuyor. Öte yandan pandemi döneminde uzun süredir banttan sıfır araç çıkmadığı için ikinci el araç fiyatları yükselmeye devam ediyor. Öyle ki bazı modellerde 2. el araç fiyatları sıfır araçları geçti. İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık araç fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, 2. el araba alınır mı 2020? Bu zamanda araba alınır mı 2020? 2. el araba piyasası ne durumda konusunda değerlendirmelerde bulunan Kınık, ikinci el araç piyasasındaki yükseliş ile ilgili otomobil fabrikalarını işaret etti. Otomobil fabrikaları koronavirüs salgını etkisi ile uzun süre banttan yeni araç indirmediği için kimi araçlarda 2. el fiyatları sıfır fiyatlarını geçti. Kınık, pandemi nedeniyle 50 bin liralık araçların 80 bin lira, 100 bin liralık araçların ise 200 bin lira olduğunu belirtti. Kınık’a göre bu dönemde sıfır araç üretilmediğinden dolayı sıfıra yakın olan arabalar 5 bin lira ile 10 bin lira arası daha pahalıya satılıyor.

İbrahim Kınık, yüksek fiyatlardan galericilerin de yararlanamadığını dile getirdi. Kınık’a göre galericiler de yüksekten alıp yüksekten satmak durumunda kalıyor. Şu an ikinci el araba alınır mı konusuyla ilgili olarak Kınık, piyasanın kendiliğinden bu hale geldiğini ve araç sahiplerinin de kendi araç fiyatlarına inanamadığını dile getirdi. Ancak aracını satıp yeni bir araç almak isteyenlerin sorduğu bu dönemde araba alınır mı 2020 yılı sorusuna karşılık olarak 100.000 TL’ye aracını satanların yeniden 100.000 TL’ye araç alma şansının olmadığını belirtti. Şu anda araba alınır mı 2020 yılının vatandaşlar açısından en fazla akılları karıştıran sorularından bir tanesi. Sıfıra yakın olan araçlar, sıfırdan yüksek fiyatlara satılıyor. Örneğin; 2020 model bir araç bayide olmadığı için sıfır fiyatının 5.000 TL ile 10.000 TL arası üstüne satılabiliyor. Bu durum sıfır araba almak mantıklı mı 2020 sorusunu da gündeme getirdi. Ancak henüz talebi karşılayacak kadar sıfır araba olmaması da vatandaşları kararsız bırakıyor.