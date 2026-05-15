Tarihe geçecek satış: BYD dev markaların fabrikalarını alacak!

Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa’da tam kapasite çalışmayan fabrikaları satın alacağı iddia edildi. Dev marka, bu şekilde varlığını güçlendirmeyi hedeflediği söyleniyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Elektrikli araç pazarının önemli isimlerinden BYD, Avrupa’daki varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor. Çinli otomotiv devi, özellikle İtalya gibi ülkelerde bulunan ve tam kapasiteyle çalışmayan otomobil fabrikalarını satın almayı hedeflediği iddia ediliyor.

Bu durum, Avrupa otomotiv sanayisinin karşı karşıya olduğu kapasite fazlası ve maliyet sorunlarına yönelik Çinli üreticiler eliyle bir çözüm bulunabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

TAMAMEN SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Bloomberg News'un haberine göre, BYD'nin Stellantis gibi önde gelen Avrupalı otomobil üreticileriyle tesis devri konusunda temas halinde olduğu ifade ediliyor.

Financial Times'ın düzenlediği bir konferansta konuşan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, operasyonel verimlilik açısından mevcut üreticilerle ortaklık kurup her adımda onay alma modelinin zorluklar yarattığını vurguladı.

Li, bu nedenle fabrikaları doğrudan kendi kontrol ve yönetimleri altında işletmeyi tercih ettiklerini dile getirdi. Şirket, batarya tedariki ve teknoloji iş birliklerine açık olsa da üretim sürecinin tamamında söz sahibi olmak istiyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Avrupa otomotiv sektörü, azalan tüketici talebi ve artan üretim maliyetleri gibi faktörler nedeniyle ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Analistler, bu zorlu koşulların Çinli otomobil üreticileri için Avrupa pazarına doğrudan giriş yapma konusunda önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yükseltmesi, tüketicilerin elektrikli araçlara olan ilgisini yeniden artırabilir. Çin iç pazarındaki yoğun rekabetten sıyrılarak Avrupa'da büyüme hedefleyen BYD'nin bu adımları, bölgedeki otomotiv dengelerini yeniden şekillendirebilir.

Stellantis cephesinden ise henüz bu iddialara dair resmi bir açıklama gelmiş değil.

