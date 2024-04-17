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Tatil için yola çıkılmıştı: Bayramda ne kadar akaryakıt kullanıldı?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.04.2024 12:45
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Türkiye 9 günlük bayram tatilini geride bıraktı. Çok sayıda kişi araçlarıyla tatile, akrabalarının yanına gitti. Peki bayram tatilinde ne kadar akaryakıt satışı yapıldı? EPDK verilerine göre bayram tatilinde yaklaşık 715 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Tatil için yola çıkılmıştı: Bayramda ne kadar akaryakıt kullanıldı?

Türkiye'de Ramazan Bayramı tatilinde toplam 714 milyon 901 bin 91 litrelik benzin ve motorin satışı yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilini de kapsayan 5 Nisan - 14 Nisan döneminde satışların yüzde 72,4'ünü motorin, yüzde 27,6'sını ise benzin oluşturdu.

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 19,7 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 51,8 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise benzin ve motorin satışları artıyor.

Bayram süresince toplam 517 milyon 981 bin 657 litre motorin, 196 milyon 919 bin 434 litre de benzin tüketildi. Böylece toplam akaryakıt satışı 714 milyon 901 bin 91 litre oldu.

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkanlar, araçlarının depolarını motorin türünde en çok 5 Nisan Cuma günü doldururken, benzin de ise 6 Nisan Cumartesi günü en çok alım yaptı. Söz konusu günlerde 69 milyon 436 bin 691 litre motorin ve 21 milyon 958 bin 72 litre benzin olmak üzere toplam 91 milyon 394 bin 763 litrelik akaryakıt satışı yapıldı.

BAYRAM SATIŞLARININ TUTARI 7,6 MİLYAR LİRA

Türkiye'de 3 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yaklaşık 7 milyar 623 milyon 503 bin liralık benzin ve motorin satışı yapıldı. Bu dönemde motorinin litre fiyatı yaklaşık 42,06 lira, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 43,52 lira seviyesinde seyretti.

Bu yıl bayram boyunca en çok motorin satışı 71 milyon 829 bin 946 litre ile İstanbul'da gerçekleşirken, bu şehri 32 milyon 751 bin 219 litre ile Ankara ve 24 milyon 706 bin 488 litre ile İzmir izledi.

Bu dönemde 38 milyon 872 bin 741 litre ile en çok benzin satışı İstanbul'da yapıldı. Onu, 16 milyon 449 bin 740 litre ile Ankara ve 11 milyon 750 bin 101 litre ile İzmir takip etti.

(AA)

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