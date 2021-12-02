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TEMSA'dan İsrail'e otobüs teslimatı

02.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEMSA’nın çevreci E6 dizel motorlu LF12 modeli İsrail yollarındaki yerini alıyor. İsrail’in en büyük operatörlerinden Dalhom Motors’a 48 adet araç teslimi gerçekleştiren TEMSA, son sevkiyat ile bir yıl içerisinde şirketin filosuna toplam 83 adet TEMSA markalı aracı dahil etmiş oldu.

TEMSA'dan İsrail'e otobüs teslimatı

Avrupa pazarındaki ihracat atağı ile önemli teslimatlara imza atan TEMSA farklı coğrafyalardaki büyümesini de sürdürüyor. TEMSA, geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle hem yurt içinde hem de yurtdışında müşteri ihtiyaçlarına en uygun araçları pazarlara sunmaya devam ediyor.

Şehirlere modern çözümler sunan TEMSA’nın çevreci E6 dizel motorlu LF12 modeli İsrail yollarındaki sayısını artırmaya devam ediyor. TEMSA son olarak, İsrail’in en büyük operatörlerinden olan Dalhom Motors Ltd. şirketine araç teslimi gerçekleştirdi.

Sözleşme kapsamında, şirketin filosuna 48 adet LF12 model TEMSA aracı dahil edildi. Yapılan son sevkiyat ile bir yıllık süre içerisinde TEMSA markalı araç sayısı 83’e yükselten şirketin, İsrail'de hatta girmeye hazır olarak aldığı son araçlar, 1 Ocak 2022’de İsrail’in Netanya şehri halkının hizmetine sunulacak.

BİR YILDA 83 ARAÇ TESLİMİ YAPILDI

Şehir ulaşımı çözümlerinde edindiği tecrübeyi otobüslere yansıtan TEMSA, sevki yapılan 48 adet LF12 modelini en ince ayrıntısına kadar tasarladı. İsrail’in en büyük operatörlerinden olan Dalhom Motors Ltd.’nin istediği tüm opsiyonların TEMSA imzasıyla yer aldığı otobüslerde dikkat çeken detaylar yer aldı. TEMSA ve Dalhom Motors Ltd. iş birliğiyle araçların destinasyon panosu, bilet makinesi gibi operatör özel isteklerini de içeren tüm opsiyonları TEMSA fabrikasında tamamlandı.

TEMSA’nın yurt dışı pazarlardaki etkinliğinin her geçen gün arttığının altını çizen, TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, “TEMSA için 2021 yılı büyüme ve yer aldığı pazarlarda sağlam adımlarla ilerleme senesi oldu. Son olarak İsrail’e bir yıl içinde teslim ettiğimiz toplam 83 adetlik araç filosunun şehrin mimarisine ayak uydurmasının yanı sıra ekonomik, konforlu, güvenli ve çevreci yapısıyla da ‘Akıllı şehirler’ vizyonuna da örnek olacağına inanıyoruz. Avrupa pazarında söz sahibi olduğumuz bir yılın sonunda yaptığımız bu teslimat ile Ortadoğu pazarında da sağlam bir pozisyon aldık.” dedi.

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