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Tesla'dan geniş aileleri ilgilendiren yeni Model Y versiyonu

Tesla, geniş aileleri hedefleyen 6 koltuklu Model Y L Premium'u tanıttı. Yeni model ilk etapta ABD ve Porto Riko'da satışa sunuldu.

Tesla'dan geniş aileleri ilgilendiren yeni Model Y versiyonu
Aleyna Türkmen

Tesla, en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Model Y'nin 6 koltuklu yeni Premium versiyonunu tanıttı. ABD ve Porto Riko'da satışa sunulan Model Y L Premium, üç sıralı oturma düzeni, 325 mil menzili ve aile kullanımına yönelik donanımlarıyla öne çıkıyor.

Markanın yeni modeli, daha geniş yaşam alanı arayan kullanıcıları hedeflerken, yalnızca ek koltuklarla değil, konfor ve teknolojiyi artıran özellikleriyle de dikkat çekiyor. Araçta ikinci sıra kaptan koltukları, üçüncü sıra için daha kullanışlı oturma düzeni, geniş bagaj hacmi ve arka yolculara özel ekran gibi donanımlar sunuluyor.

Tesla dan geniş aileleri ilgilendiren yeni Model Y versiyonu 1

ÜÇ SIRALI OTURMA DÜZENİ VE ZENGİN DONANIM

Tesla Model Y L Premium, 3 sıralı ve 6 koltuklu oturma düzeniyle satışa çıktı. Araçta 16 inçlik merkezi dokunmatik ekranın yanı sıra ikinci sıradaki yolcular için 8 inçlik ayrı bir ekran bulunuyor.

Modelde ısıtmalı ve havalandırmalı ön ile ikinci sıra koltuklar, 19 hoparlörlü Tesla Audio ses sistemi, adaptif süspansiyon ve daha sessiz bir sürüş deneyimi için geliştirilmiş camlar da standart donanımlar arasında yer alıyor.

Teknik özelliklerine göre araç, 325 mil menzil, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ve 0'dan 60 mph hıza 4,4 saniyede ulaşma performansı sunuyor. Ayrıca 89 cu ft bagaj hacmi ve 250 kW'a kadar Supercharging desteği de modelin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Tesla dan geniş aileleri ilgilendiren yeni Model Y versiyonu 2

FİYATI BELLİ OLDU

Tesla'nın paylaştığı bilgilere göre Model Y L Premium, 6 yolcu taşınırken de geniş bagaj alanı sunacak şekilde tasarlandı. Araçta büyük bagaj kapağı, çocuk koltuğu bağlantıları, ikinci ve üçüncü sıra için geliştirilen güvenlik donanımları, 50W kablosuz şarj alanları ve tüm yolcular için bağlantı noktaları yer alıyor.

Model Y L Premium, ilk etapta ABD ve Porto Riko pazarında satışa sunuldu. Launch Series versiyonunun başlangıç fiyatı 61 bin 990 dolar olarak açıklanırken, teslimatların ekim ayında başlaması planlanıyor.

Launch Series paketinde FSD Supervised, özel iç ve dış tasarım detayları ile 12 ay ücretsiz Supercharging gibi ek avantajlar da sunuluyor.

Tesla dan geniş aileleri ilgilendiren yeni Model Y versiyonu 3

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Tesla, Model Y L Premium'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle modelin Türkiye fiyatı ve satış tarihi de şu aşamada netlik kazanmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla elektrikli araba
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