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Tesla peş peşe indirime gitmişti! Elektrikli otomobilde domino etkisi yaratacak hamle

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.04.2024 12:06
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Türkiye'nin elektrikli araçlara ilgisi her geçen gün artıyor. Özellikle Togg'un da yeni modellerini bir bir yollara çıkarması ile piyasada rekabet daha da kızışmış durumda. Tesla ise peş peşe indirimler yaparken yaşanan tüm gelişmelerin EV piyasasında rekabeti artırması bekleniyor.

Tesla peş peşe indirime gitmişti! Elektrikli otomobilde domino etkisi yaratacak hamle

Otomotiv endüstrisi hem globalde hem de Türkiye’de son 5 yılda baş döndürücü gelişmelere sahne oldu. Çip, ham madde, lojistik ve tedarik gibi krizleri arkasında bırakan otomotiv dünyasında elektrikli araçlarla ilgili soru işaretleri ise tüketicilerin aklında kalmaya devam ediyor.

Bu yıl Türkiye’de pazarın 1 milyon seviyelerine işaret ettiği ve minimum 100 bin elektrikli aracın satılacağı öngörüsünü paylaşan sektör temsilcileri, 2023 yılında tüm dünyada EV satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artış göstererek 14 milyon 182 bin adete ulaştığını belirtti. Elektrikli araçların global pazar payı ise yüzde 15,8 olarak kayda geçti.

Sektör temsilcilerinden Sarjagel Genel Müdürü Selçuk Nazik, elektrikli araç konusunda halen tüketicilerin aklında birçok soru işareti bulunduğunu ve cevaplanması gereken sorular olduğunu ifade etti ve, “Bugün Avrupa’da soket başında 13 elektrikli araç düşerken ülkemizde 9 araç düşüyor. 2024’te 30 bine ulaşacak soket sayısıyla çok daha avantajlı duruma geleceğiz” dedi.

TESLA’NIN FİYAT İNDİRİMİ PAZARDA REKABETİ ARTIRACAK

Yerli otomobil Togg yanı sıra Tesla’nın Türkiye’de satışa sunulması ile 2023 yılında elektrikli araçlar için iki önemli dalga yaşandığını belirten Nazik, “Bu iki marka sayesinde EV’ler oldukça popüler hale gelmeye başladı. Ayrıca Tesla'nın Türkiye'ye özel bir model geliştirmesiyle fiyatının ciddi oranda düşmesi, elektrikli araçlarda rekabeti artıracaktır. Diğer markalarda da fiyat indirimleri görmeye başlayabiliriz. Bu gelişme de tüketicinin rüzgârı belirlediğinin en net kanıtı. Asıl önemli dalgayı ise hafif ticari, mikro elektrikli araçlarla göreceğiz. Henüz ticaret alanında, lojistik ve taşımacılıkta elektrikliler karşımıza çıkmıyor. Bu araçlar yollarla buluşursa ve Eğer Çinli araçlar için gelen regülasyonlar esnetilirse, Togg’un seri üretim adetleri ve teknik servis ağı artırılırsa, çok daha fazla elektrikli araçtan söz edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ÜRETİCİ RÜZGÂRA KARŞI YÜRÜMEK İSTEMEZ”

2023 yılında tüm Dünya’da EV satışları bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artış göstererek 14 milyon 182 bin adete ulaştığını, pazar payının ise yüzde 15,8 olarak kayda geçtiğini de aktaran Nazik, “Ülkemizde yıl başında hayata geçen yönetmeliğin ve Avrupa’nın Çinli markalara olan sıkı politikaları 2024 yılında sürücüleri hibrit araçlara yöneltmeye başladı. Ancak endüstrideki rüzgârı asıl yönlendirecek ve tayin edecek olan tüketiciler olacak ve vergi avantajları sebebiyle neredeyse yüzde 50 daha ucuz olan, 1000 km menzile ve yüksek konfora sahip elektriklileri Çin’in yanı sıra Avrupa ve Türkiye’de tüketicilerin keşfetmesi ile elektrikliye dönüşüm hızlanacak. Hiçbir üretici de rüzgâra karşı durmak istemez. EV araçlarda artık keskin bir düşüş veya yükseliş yerine daha dengeli bir satış grafiği göreceğiz” şeklinde öngörüsünü paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil
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