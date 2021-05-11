Tesla Şangay'da fabrika arazisi alma planını askıya aldı

ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump döneminden beri Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar için mevcut gümrük vergileri dışında %25'lik vergilerin de geçerli olması nedeniyle Tesla Çin'de üretilen araçların kendi küresel imalat ağındaki payını sınırlamayı planlıyor.

Reuters'ın kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Tesla daha önce Çin'de imal edilen bütçe dostu Model 3 araçlarının ABD dahil olmak üzere diğer pazarlara ihracının artırılmasını değerlendiriyordu.

ÜRETİM KAPASİTESİNİ CİDDİ OLARAK ARTIRMAYACAK

Tesla şu anda Çin'de imal edilen Model 3 araçlarını Avrupa'ya gönderiyor. Tesla ayrıca bu model araçlar için Almanya'da bir fabrika da inşa ediyor.

Tesla'nın Şangay'daki fabrikası yılda 500,000'e kadar araç üretmek için tasarlanmıştı ve şu anda tesiste yıllık olarak 450,000 Model 3 ve Model Y aracı üretiliyor.

Üç kaynağın verdiğin bilgiye göre, Tesla Çin'deki üretim kapasitesini ciddi olarak artırmayı artık hedeflemediği için Mart ayında Şangay'daki fabrikasının civarındaki bir araziye satın alma teklifinde bulunmaktan vazgeçmişti.