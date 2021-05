Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Yaptığı Twitter paylaşımları başta olmak üzere her yaptığı ile gündem olan Elon Musk, uzun zamandır sürekli hakkında tweet attığı Dogecoin isimli altcoin ile ilgili takipçileriyle bir anket yaptı.

Twitter üzerinden anketi gerçekleştiren Musk, takipçilerine, " Tesla Dogecoin'i kabul etsin mi?" diye sordu. Kısa bir sürede 1 milyondan fazla cevaplanan anket, Dogecoin yatırımcılarını umutlandırdı.

Do you want Tesla to accept Doge?