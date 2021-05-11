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Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

11.05.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Dogecoin ile ilgili Twitter'da yeni bir anket başlattı. Bu ankette takipçilerine "Doge ile Tesla Satın Almak İster misiniz?" diyen Musk, takipçilerinden çok net bir cevap aldı. Katılımcıların yüzde 76'sı, Tesla'nın Dogecoin kabul etmesi gerektiği savunuyor.

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Yaptığı Twitter paylaşımları başta olmak üzere her yaptığı ile gündem olan Elon Musk, uzun zamandır sürekli hakkında tweet attığı Dogecoin isimli altcoin ile ilgili takipçileriyle bir anket yaptı.

"TESLA DOGECOIN'İ KABUL ETSİN Mİ?"

Twitter üzerinden anketi gerçekleştiren Musk, takipçilerine, " Tesla Dogecoin'i kabul etsin mi?" diye sordu. Kısa bir sürede 1 milyondan fazla cevaplanan anket, Dogecoin yatırımcılarını umutlandırdı.

Milyarder girişimci, uzun süredir attığı tweetlerle Dogecoin'in piyasa değerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Ankete katılan Twitter kullanıcılarının yüzde 76 gibi çok ciddi bir bölümü, Tesla'nın Dogecoin'i kabul etmesi için oy kullanırken, çok az sayıda kullanıcı ise olumsuz oy verdi.

Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı anketin mevcut sonuçları ise şöyle;

TW

Musk'ın bu tweeti, uzay seyahati şirketi SpaceX’in Dogecoin kabul edeceğini açıklamasından sonra geldi.

Musk'ın geçen hafta sonu sunduğu Saturday Night Live isimli komedi programında kripto para ile ilgili bazı ifadeler kullanmasının ardından Dogecoin hisseleri düşmeye başlamış, program bittikten sonra ise tekrar yükselişe geçmişti.

Programda, 'Dogecoin nedir' sorusunu önce 'Para biriminin geleceği. Dünyayı ele geçirecek durdurulamaz bir finansal araç' diye yanıtlayan Musk, 'Yani üçkağıt mı?' sorusuna ise gülerek 'Evet üçkağıt' yanıtını vermişti.

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