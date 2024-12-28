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Tofaş, Togg, Ford Otosan gibi markalarla çalışıyordu...Alman devleri sarsılıyor! Türkiye'deki fabrikalarını onlara devretti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.12.2024 10:12
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Çin'den gelen dalga ve Tesla'nın varlığı ile Alman devi otomobiller zor günler yaşıyor. Otomobil sektöründe önde gelen isimlerden olan BMW, birçok küresel marka gibi tesislerini kapatma kararı alırken aynı zamanda çalışanları ile yol ayrımını da girdi. İşte detaylar...

Tofaş, Togg, Ford Otosan gibi markalarla çalışıyordu...Alman devleri sarsılıyor! Türkiye'deki fabrikalarını onlara devretti

Otomotiv sektöründe taşlar yerinden oynuyor. Elektrikli araçların önplana çıkması ile sektörün dev isimleri arasında da değişimler yaşanıyor. Almanya'nın en büyük otomotiv yan sanayi şirketi şirketlerinden Linde + Wiemann, Türkiye’deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı aldı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Linde + Wiemann, ortak olduğu Linde Opsan Otomotiv şirketindeki payları Ersu Ailesi’ne devretme kararı alarak Türkiye'den çekildi.

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Opsan, Türkiye'deki önemli otomotiv yan sanayi firmalarından biriydi; orijinal sac ve kaynak montajlı parçalar üreten firma, üretime hayatına 1963 yılında başlamıştı.

ORTAKLIK KARARI ALMIŞLARDI

2010 yılında Ersu Ailesi’ne ait Opsan ve Linde+Wiemann firmaları ortaklık kararı almış, böylece Linde Opsan kurulmuştu. Linde Opsan’ın toplam 25 bin metrekare kapalı alana kurulu iki ayrı tesisinde, yılda 130 milyon punta ve 55 milyon bağlantı elemanı kaynağı yapıyor. Toplamda 475 çalışanı bulunan tesis, seri üretime 2012 yılında Ford Tourneo ve Ford Transit projeleri ile başladı.
Şirketin çalıştığı markalar arasında yerli araç Togg, Ford Otosan, TOFAŞ, Stellantis, Magna gibi devler var.

Anahtar Kelimeler:
iflas Otomobil
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