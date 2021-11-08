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TOGG'a "Great Place to Work" sertifikası

08.11.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kurum kültürü konusunda küresel otoritelerden olan Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda sertifika almaya ve "En İyi İşverenler Listesi"ne girmeye hak kazandı.

TOGG'a "Great Place to Work" sertifikası

TOGG açıklamasına göre, klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturan TOGG, insan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiğini uluslararası bir sertifikayla tescilledi. 5 kıtada, 60'tan fazla ülkede kurum kültürünü destekleyen Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda "güvenilirlik", "saygı", "hakkaniyet", "gurur" ve "takım ruhu" başlıkları üzerinden çalışanların kurum kültürüyle ilgili deneyimlerini ölçen çalışmayı başarıyla tamamlayan TOGG, sertifika almaya ve "En İyi İşverenler Listesi"ne girmeye hak kazandı.

"ÇEVİKLİĞE ENGEL OLABİLECEK UYGULAMALARA YER VERMİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, yeni bir organizasyon olmalarına rağmen, güven ve aidiyet duygusunun şirket kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

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Karakaş, "Great Place to Work araştırmasına stratejik hedeflerimiz dahilinde global bir platformda güçlü ve gelişime açık alanlarımızı kıyaslamalı olarak görmek amacıyla katıldık ama sonuç bundan fazlası oldu. Genç bir şirket olarak araştırmaya katıldığımız ilk yılda bu başarıya ulaşmamız kurum kültürü inşasında doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından da önemli." ifadelerini kullandı.

TOGG'da alışılmadık bir biçimde örgütlendiklerini aktaran Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

Farkımız, çalışanlarımızın uzmanlığına duyduğumuz güvenden kaynaklanıyor. Merkezi olmayan, otonom çalışabilen, mutabakat kültürüne dayalı kararlar alabilen ve kendi kendini organize eden çevik ekipler oluşturuyoruz. Bizim için kararların şekillenmesinde hiyerarşiden çok argümanların gücü önem taşıyor. Çevikliğe engel olabilecek uygulamalara yer vermiyoruz. Bu yüzden klasik hiyerarşik yapı ve unvanlar kullanmıyoruz. Aynı şekilde yetenekleri de belirli görev tanımlarıyla sınırlandırmıyoruz. Herkes, en güçlü olduğu yetkinlik ve çalışma alanlarının yanı sıra bilgisi dahilindeki konularla ilgili çalışma, kendini geliştirme ve resmin bütününü görme fırsatına sahip. Kurduğumuz bu yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını Great Place to Work Enstitüsü'nden gelen sonuçlarla tescillemiş olduk. Her zaman daha iyiyi hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz.

Kaynak: AA

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