Togg dev markayı solladı! En çok satılan otomobil modelleri belli oldu, listenin başında ise o var...

Haziran ayında Türkiye otomobil pazarında yoğun bir hareketlilik yaşandı. ODMD verilerine göre, Volkswagen 10 bin 526 adetlik satışla ayı lider tamamladı. Fiat 10 bin 32 adetle ikinci sırada yer alırken, Renault 9 bin 900 adetle üçüncü oldu.

Listenin dördüncü sırasında ise yalnızca elektrikli araç üreten Tesla yer aldı. Marka, Model Y ile 7 bin 235 adetlik satış gerçekleştirdi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER REKOR KIRDI

Haziran ayında Türkiye’de 25 bin 646 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam, otomobil pazarının yüzde 27’sini oluşturarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Elektrikli otomobil satışları yılın ilk 6 ayında ise toplamda 84 bin 956 adede ulaştı.

3 MODELİ DE LİSTEDE!

En çok satan elektrikli otomobillerin başında Tesla Model Y gelirken, yerli üretici Togg T10X ikinci sırada yer aldı. Çinli BYD markası ise farklı modelleriyle listede üç sırada birden yer alarak pazardaki etkisini artırdı.

Haziran Ayında En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller:



• Tesla Model Y: 7.235 adet

• Togg T10X: 3.098 adet

• Citroën E-C3 Aircross: 936 adet

• BYD Seal EV: 897 adet

• BYD Seal U EV: 886 adet

• BYD Atto 3: 875 adet

• Kia EV3: 771 adet

• MINI Countryman: 740 adet

• KGM Torres EVX: 730 adet

• Opel Frontera: 700 adet