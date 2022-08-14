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Togg fabrikası ne zaman açılacak? Bakan Varank duyurdu

14.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fabrikasında sona gelindiğini duyurdu. Bakan Varank, fabrikanın açılacağı ve seri üretimin ne zaman başlayacağı sorularına da yanıt verdi. İşte haberin detayları...

Togg fabrikası ne zaman açılacak? Bakan Varank duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Allah’ın izniyle Türkiye’nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim’de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Valiliği'nin toplantı salonunda iş insanlarıyla bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı.

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29 EKİM'DE AÇILIYOR

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, "Biz bu ülkede cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamışları yaptık. Bizim planlarımız projelerimiz ve ufkumuz, emin olan muhalefetin yanına yanaşamayacağı bir ufuktur. Biz bugün Türkiye’nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah’ın izniyle Türkiye’nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim’de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacaklar" diye konuştu. (DHA)

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Mustafa Varank togg

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