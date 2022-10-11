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TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank: "Çok ucuz olacak"

11.10.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil TOGG'un ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne olacağı bir süredir merakla bekleniyor. TOGG'un fiyatıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama geldi. Peki TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG, 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkacak. İşte merak edilenler...

TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank: "Çok ucuz olacak"

29 Ekim'de TOGG Gemlik fabrikasının açılmasıyla seri üretim başlayacak. Yerli Otomobil, Bursa Gemlik'te üretilecek. Bununla birlikte TOGG'un fiyatının ne kadar olacağı da merak konusu. Bakan Varank, "Çok ucuz olacak" ifadelerini kullanarak fiyat ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detayar...

TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank:

TOGG NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank, TOGG otomobilin fiyatına ilişkin "Rakiplerine göre çok ucuz olacak. Daha az bakım masrafı olacak." ifadelerini kullandı.

"SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR"

TOGG'un seri üretim tarihini veren Bakan Varank, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi.

TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank:

TOGG'un Bursa'daki fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açılacak. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. İlk etapta üretilen 100 aracın güvenlik kontrolleri gereği geri sökümü yapılırken, üretilecek ikinci 100 araç da devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek.


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