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Togg'un 2030 hedefi belli oldu! 5 farklı modelde...

01.03.2024 13:50
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Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobili Togg’da 2030 yılına kadar gerçekleştirmek istedikleri hedeflerini açıkladı. Karakaş, "T10F’i 2025 yılında Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız” dedi.

Togg'un 2030 hedefi belli oldu! 5 farklı modelde...

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobili Togg’da 2030 yılına kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Karakaş, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen ve "Web Summit Katar" organizasyonu kapsamında Doha’ya gelen Türk teknoloji girişimleri ve startuplarını iş insanları ile buluşturan resepsiyonda Togg’u anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Karakaş, Togg alt markaları Trugo ve Trumore'la birlikte akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dâhilinde yeni teknolojiler, fark yaratacak hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirdiklerini söyledi.

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"2030'A KADAR 5 FARKLI MODEL VE TOPLAM 1 MİLYON ADET ARAÇ ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Togg’un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefinin bulunduğuna işaret eden Karakaş, C segmentindeki ilk akıllı cihaz olan T10X'in pazara sunulmasının ardından gördüğü yoğun ilgi ve talepten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karakaş, "C segmentindeki Sedan ve C-X Coupe modellerini üretim sırasına alacağız. B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 2030'a kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

"T10X MODELİ İÇİN ALDIĞIMIZ 177 BİN ÖN SİPARİŞ GURUR VERİCİ"

Togg CEO'su Karakaş, 2023 yılının üretim açısından verimli bir yıl olduğunu ifade ederek, T10X modeli için alınan 177 bin ön siparişin kendileri için memnuniyet ve gurur verici olduğunu söyledi.

Yoğun ilgi ve talebe kayıtsız kalmadıklarını ve üretim planlamasında artırıma gittiklerini belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Üretim planımızı 18 binden 20 bine çıkardık ve 20 bine yakın aracı sorunsuz şekilde teslim ettik. 2024 itibariyle Truemore uygulamasından herkesin kurasız çekilişsiz ulaşabileceği bir süreci tamamlamış olduk. Hatta öyle ki Türkiye'de bu yıl ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilden birisi Togg oldu. Pazara sıfırdan giren bir girişim grubu olarak düşündüğümüzde geleceğe emin adımlar ile bakmak adına bu çok önemli ve değerli bir başarı ve pazar payı."

"T10F’İ 2025 YILINDA TÜRKİYE’DEN BAŞLAYARAK KULLANICILARIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ”

Karakaş, T10F olarak adlandırılan fastback modelinin piyasaya çıkış tarihi için 2025 yılına işaret etti ve ekledi:

"Zamanın ruhunu yansıtan bir fastback modeli olan ikinci akıllı cihazımızı ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te tanıtmıştık. Hedefimiz 2025 yılının Mart ve Nisan ayında sertifikasyon süreçleri tamamlandıktan sonra pazara sunmak. T10F’i 2025 yılında öncelikle Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız."

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AVRUPA'YA İHRACAT ALMANYA'DAN BAŞLAYACAK

İhracat ve Avrupa pazarlarına açılma konusundaki kararlılıklarının altını çizen Karakaş, 2024 sonunda Almanya pazarında satışa başlayacaklarını belirtti.

İhracat için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Karakaş, "Biz önümüzdeki döneme pozitif bakıyoruz, bu sene inşallah önümüzdeki süreçleri tamamladıktan sonra Avrupa'ya açılıyoruz. Rekabetimizi göstermek ve başarımızı ispat etmek için öncelikle Almanya pazarına girmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız gösteriyor ki bu senenin sonunda Almanya pazarına girmiş olacağız" diye konuştu.

Karakaş, 2024 ve 2025 yıllarında öncelikle Avrupa pazarında yer alacaklarını, Körfez bölgesinde yer almalarının şu anki planlamalarında olmadığını ifade etti.

Körfez bölgesi pazarını da ilerleyen senelerde değerlendireceklerini dile getiren Karakaş, "Rekabetimizi göstereceğimiz ve başarımızı ispat edebileceğimiz Avrupa pazarlarına hazırlıklarımız tam, Türkiye’den sonra Avrupa’da büyük bir ilgi ile Togg’u bekliyor." dedi.

81 İLDE 550'DEN FAZLA HIZLI ŞARJ CİHAZI

Togg'un kendi markası Trugo ile de batarya üretimini gerçekleştirdiğine işaret eden Karakaş, "81 ilde 550'den fazla hızlı şarj cihazlarını yerleştirdik, bunlar 180 ve 300 kilovat gücünde cihazlar ve 88 kilovatlık bir batarya yarım saatin altında doldurulabiliyor. Türkiye altyapı olarak büyük bir hızla yeni nesil enerji dönüşümünün öncüsü Togg’a hazır" ifadelerini kullandı.

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"HEDEFİMİZ 2035 YILINA KADAR KARBON NÖTR BİR ŞİRKET OLMAK"

Togg CEO'su Karakaş, çevreye duyarlı bir şirket olarak kalmanın ve bu konuda kendilerini geliştirmenin şirketin en önemli hedefleri arasında olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Sıfır emisyonlu bir elektrikli araç üreticisi olarak tamamen çevreye duyarlı olmayı hedefleyerek, araçlarımızda enerji depolamaya yönelik çalışmaları hayata geçirmek. Bizim TOGG olarak hedefimiz, 2035 yılına kadar tamamen karbon nötr bir şirket olmak ve bu alanda dünyaya örnek bir rol model olmak istiyoruz. Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile beraber oldukça heyecanlı ve motive edici işler hedefliyoruz. Gemlik’te Avrupa’nın en temiz araç üretim tesisine sahibiz. Oldukça iyi ve hızlı gidiyoruz. Ülkemizin gösterdiği ilgi ve dünyanın dikkatle bizi takip etmesi bizi motive ediyor."

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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