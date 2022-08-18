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TOGG’un bir özelliği daha ortaya çıktı! 25 dakikada...

18.08.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin otomobili TOGG yollara çıkmaya hazırlanırken yeni bir detay ortaya çıktı. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş 300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satılacak olan TOGG SUV için, “Bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecektir” açıklamasında bulundu. Öte yandan TOGG TM Forum’a üye olan ilk mobilite servis sağlayıcısı oldu.

TOGG’un bir özelliği daha ortaya çıktı! 25 dakikada...

Türkiye'nin yerli otomobili 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. TOGG'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması beklenirken, test ve deneme süreçleri ise devam ediyor. Daha yollara çıkmadan birçok başarı yakalayan TOGG, 180 ülkede telekomünikasyon sektörü için ortak normlar belirleyen ve 850’nin üzerindeki dijital ekosistem paydaşlarını birbirine bağlayan TM Forum’un mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli akıllı cihaz üreticisi ilk üyesi oldu.

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TOGG'un Gemlik Kampüsü'ne kurulan ilk TruGo şarj cihazı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test edilmeye başlanmıştı. TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş TOGG'u farklı kılan özellikleri anlatırken, "Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacaktır. Gelecekteki akıllı ulaşım ihtiyaçlarına şimdiden cevap verebilecek, kalıpların ötesinde mobilite çözümleri sağlamak üzere yola çıkan TOGG’un ilk akıllı cihazı 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye’de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa’da yollara çıkacaktır” ifadelerini kullanıyor.

25 DAKİKADA HIZLI ŞARJ

Karakaş, TOGG’un ilk akıllı cihazının 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye’de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa’da yollara çıkacağını belirterek, “300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satılacak olan TOGG SUV, 200 ve 400 beygir güç sunacak, 200 BG’likversiyon 7,6, 400 BG’lik versiyon ise 4,8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşacak, bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecektir. Türkiye’nin şarj alt yapısını güçlendirmek üzere de bir şirket kurmuş, bu amaçla bin adet hızlı şarj istasyonu kurmak üzere çalışmalarına başlamıştır” şeklinde konuştu.

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GELECEK OLAN TALEP KARIŞLANABİLECEK Mİ?

2023’te TOGG’un yollara çıkması ile birlikte gelecek talebi karşılamak üzere planlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Karakaş, “Gemlik tesislerimizde yılda 175 bin adet akıllı cihaz üretebilecek kapasitemiz var. Zaman içinde belli bir plan ve program çerçevesinde gerek ülkemizden, gerekse bir süre sonra ihracata başlayacağımız Avrupa pazarından gelecek talebi sağlıklı bir şekilde karşılamak üzere çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan TOGG Gemlik Tesisi’nde planlar doğrultusunda deneme üretimi başladı.


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