FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. TOGG’un Gemlik fabrikasının açılış tarihi netleşti

TOGG’un Gemlik fabrikasının açılış tarihi netleşti

20.08.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un fabrikasının 29 Ekim'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılacağını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, "İnşallah mart ayında TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz" dedi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ise, 2023’te TOGG’un yollara çıkması ile birlikte gelecek talebi karşılamak üzere planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

TOGG’un Gemlik fabrikasının açılış tarihi netleşti

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un yollara çıkmasına sayılı zaman kala Gemlik’teki fabrikaya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Türkiye’nin yerli otomobili TOGG'un fabrika açılış tarihi belli oldu. Hisarcıklıoğlu, "İnşallah mart ayında TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışını yapmak üzere Bingöl’e geldi.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un fabrikasının 29 Ekim’de açılışının yapılacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu “Türk insanının hayali, 1960’da yarım kalan bir rüyamız vardı. Türk patenti ile üretilecek bir otomobilin yapılması. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan yüzde 51 yerli olan bir otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim’de fabrikasının açılışını Gemlik’te yapacağız. Bu aslında Türk iş dünyasının gururu. Bu otomobili yapan sizlersiniz. TOBB sizin kurumunuz ve biz sizin adınıza buraya liderlik ediyoruz. İnşallah mart ayında TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz” şeklinde konuştu.

1466130

TALEBİ KARŞILAYACAK MI?

Türkiye'nin yerli otomobili 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. TOGG'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması beklenirken, test ve deneme süreçleri ise devam ediyor. 2023’te TOGG’un yollara çıkması ile birlikte gelecek talebi karşılamak üzere planlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini anlatan TOGG CEO’su Gürsoy Karakaş ise, “Gemlik tesislerimizde yılda 175 bin adet akıllı cihaz üretebilecek kapasitemiz var. Zaman içinde belli bir plan ve program çerçevesinde gerek ülkemizden, gerekse bir süre sonra ihracata başlayacağımız Avrupa pazarından gelecek talebi sağlıklı bir şekilde karşılamak üzere çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan TOGG Gemlik Tesisi’nde planlar doğrultusunda deneme üretimi başladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştüSıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştü
Rekor promosyon! 27 bin 50 TL...Rekor promosyon! 27 bin 50 TL...
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…
Anahtar Kelimeler:
togg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Sıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştü

Sıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştü

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler! Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Plastik gibi eridi: Uyandığında fark etti! Gözlerine inanamadı

Plastik gibi eridi: Uyandığında fark etti! Gözlerine inanamadı

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.