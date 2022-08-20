TOGG’un Gemlik fabrikasının açılış tarihi netleşti

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un yollara çıkmasına sayılı zaman kala Gemlik’teki fabrikaya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Türkiye’nin yerli otomobili TOGG'un fabrika açılış tarihi belli oldu. Hisarcıklıoğlu, "İnşallah mart ayında TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışını yapmak üzere Bingöl’e geldi.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un fabrikasının 29 Ekim’de açılışının yapılacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu “Türk insanının hayali, 1960’da yarım kalan bir rüyamız vardı. Türk patenti ile üretilecek bir otomobilin yapılması. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan yüzde 51 yerli olan bir otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim’de fabrikasının açılışını Gemlik’te yapacağız. Bu aslında Türk iş dünyasının gururu. Bu otomobili yapan sizlersiniz. TOBB sizin kurumunuz ve biz sizin adınıza buraya liderlik ediyoruz. İnşallah mart ayında TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz” şeklinde konuştu.

TALEBİ KARŞILAYACAK MI?

Türkiye'nin yerli otomobili 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. TOGG'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması beklenirken, test ve deneme süreçleri ise devam ediyor. 2023’te TOGG’un yollara çıkması ile birlikte gelecek talebi karşılamak üzere planlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini anlatan TOGG CEO’su Gürsoy Karakaş ise, “Gemlik tesislerimizde yılda 175 bin adet akıllı cihaz üretebilecek kapasitemiz var. Zaman içinde belli bir plan ve program çerçevesinde gerek ülkemizden, gerekse bir süre sonra ihracata başlayacağımız Avrupa pazarından gelecek talebi sağlıklı bir şekilde karşılamak üzere çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan TOGG Gemlik Tesisi’nde planlar doğrultusunda deneme üretimi başladı.



