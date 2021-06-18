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  4. TOGG'un Gemlik tesisindeki elektrik işlerini Anel Elektrik yapacak

TOGG'un Gemlik tesisindeki elektrik işlerini Anel Elektrik yapacak

18.06.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs Projesi'nin elektrik altyapısını Anel Elektrik kuracak.

TOGG'un Gemlik tesisindeki elektrik işlerini Anel Elektrik yapacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs Projesi'nin elektrik altyapısını Anel Elektrik kuracak.

Anel Elektrik, Tesisin Su İşleme Tesisi, Arıtma Tesisi, Giriş Merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerini yapacak. Projenin 2022'nin ilk çeyreğine kadar tamamlanması öngörülüyor.

KAP'A ANEL ELEKTRİK AÇIKLAMASI

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs Projesi Su İşleme Tesisi, Arıtma Tesisi, Giriş Merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 11.500.000 Türk Lirası tutarındaki teklifimiz proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından uygun bulunmuş olup, sözleşme görüşmelerine başlanacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır."

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