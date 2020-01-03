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TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

OTOMOTİV HABERLERİ  | 03.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı.Cumhurbaşkanın katılımı ile tanıtılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı.

TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı.

Cumhurbaşkanın katılımı ile tanıtılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.

TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, markalaşma süreci,

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
İTALYAN TASARIMI YERLİ AHAHAHHAHAAHAHAHAHAH
daha nasıl olmasını istiyorsun amacın muhalefet etmek ise devam et. kimsin necisin bilmiyorum ama belliki bu ülkeden olamamışsın ..
Senin gibilerden sıkıldık artık, Mercedes alanlar mı tasarladı cahil sürüsü Bi bitmediniz
MOTOR VE YAZILIM YANİ TASARIMDAN DAHA ÖNEMLİ OLAN İKİ PARÇA YERLİDİR... SİZ BUNA ODAKLANIN BIRAKIN PARTİZANLAR KENDİLERİNİ PARÇALASINLAR... BU TÜRKİYE MESELESİ PARTİ MESELESİ DEĞİL! BUNU AYIRT EDEMEYEN BU ÜLKEDEN DEĞİL.
hangi parçaları yerli
Ne ara yapildi ya
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