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Toyota'dan binlerce araç için geri çağırma kararı! Sürüş gücü kaybolabilir

Toyota, yazılım hatası nedeniyle sürüş sırasında güç kaybına yol açabilecek 8 bin 521 elektrikli C-HR modelini ABD'de geri çağırıyor. Sorun, yetkili servislerde ücretsiz yazılım güncellemesiyle giderilecek.

Toyota'dan binlerce araç için geri çağırma kararı! Sürüş gücü kaybolabilir
Cansu Çamcı

Toyota, sürüş sırasında beklenmedik güç kaybına yol açabilecek bir yazılım hatası nedeniyle ABD'de 8 bin 521 aracı geri çağırmaya hazırlanıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) salı günkü açıklamasına göre karar, belirli 2026 model elektrikli C-HR araçlarını kapsıyor.

SÜRÜŞ SİSTEMİNİ DEVRE DIŞI BIRAKABİLİR

NHTSA'nın belgelerinde, bazı sürüş koşullarında yazılım hatası nedeniyle bataryanın aşırı şarj olabileceği belirtildi. Bu durumun, aracı hareket ettiren elektrikli sistemin kapanmasına ve aracın sürüş gücünü kaybetmesine neden olabileceği kaydedildi.

Toyota dan binlerce araç için geri çağırma kararı! Sürüş gücü kaybolabilir 1

ÜCRET ALINMAYACAK

Sorunu gidermek için yetkili servislerde aracın elektronik kontrol ünitesinin yazılımı güncellenecek. İşlem için araç sahiplerinden ücret alınmayacak.

Geri çağırma kapsamındaki araçların sahiplerine bildirimlerin 18 Ekim 2026'ya kadar ulaştırılması planlanıyor

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Anahtar Kelimeler:
Model Toyota
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