Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretime 2 hafta ara veriyor

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler almaya devam ettiği ifade edildi.

Üretime 2 hafta ara verildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda iş güvenliği kültürünü benimseyen ve bunu kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan'da 2 hafta süreyle üretime ara veriyor." denildi.

Açıklamada, önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi.

KAYNAK:AA



