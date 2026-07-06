Toyota Temmuz 2026 kampanyası açıklandı: 10 bin TL peşinat desteği

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Temmuz ayına girilmesiyle Temmuz 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Toyota fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Temmuz Toyota sıfır araç kampanyaları ne? Toyota'nın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Toyota Temmuz güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

TOYOTA C-HR HYBRID GÜNCEL FİYAT

2.250.000 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Ticari müşterilere özel 10.000 TL peşinat ile araç sahibi olma fırsatı sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.250.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY GÜNCEL FİYAT

10.000 TL peşinat ile araç sahibi olma fırsatı sunuluyor. Kampanyanın bireysel ve vergi levhalı müşterilere yönelik olduğu belirtiliyor. Başlangıç fiyatı 1.652.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT

1.790.000 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.790.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID GÜNCEL FİYAT

2.180.000 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Bireysel müşterilere özel finansman çözümleri sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.180.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS HYBRID GÜNCEL FİYAT

1.995.000 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Ticari müşterilere özel 10.000 TL peşinat ve bireysel müşterilere özel finansman çözümleri sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.995.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY CARGO GÜNCEL FİYAT

10.000 TL peşinat ile araç sahibi olma fırsatı sunuluyor. Kampanyanın bireysel ve vergi levhalı müşterilere yönelik olduğu belirtiliyor. Başlangıç fiyatı 1.339.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA HILUX 4x2 GÜNCEL FİYAT

1.500.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T versiyonu için vergi levhalı müşterilere özel olduğu belirtiliyor. Başlangıç fiyatı ile kredi kampanyasının bir arada kullanılamadığı ifade ediliyor. Başlangıç fiyatı 2.678.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID GÜNCEL FİYAT

2.317.000 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.317.000 TL TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE VERSO GÜNCEL FİYAT

10.000 TL peşinat ile araç sahibi olma fırsatı sunuluyor. İlgili kampanyanın vergi levhalı müşterilere özel olduğu belirtiliyor. Başlangıç fiyatı 2.312.000 TL olarak belirtiliyor.