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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık yüzde 12,1 arttı

27.08.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,1 arttı.Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,0’ını otomobil, yüzde 24,3’ünü motosiklet, yüzde 14,7’sini kamyonet, yüzde 3,7’sini traktör, yüzde 2,5’ini kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık yüzde 12,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,1 arttı. Temmuz ayında 116 bin 988 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,0’ını otomobil, yüzde 24,3’ünü motosiklet, yüzde 14,7’sini kamyonet, yüzde 3,7’sini traktör, yüzde 2,5’ini kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK'İN TEMMUZ AYI MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGİSİ AÇIKLANDI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 55,6, otomobilde yüzde 21,8, minibüste yüzde 14,8, kamyonda yüzde 10,9 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56,5, traktörde yüzde 30,2, otobüste yüzde 15,5 ve motosiklette yüzde 10,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azaldı
Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 52,4, kamyonette yüzde 6,0 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 83,0, otobüste yüzde 57,9, minibüste yüzde 25,9, otomobilde yüzde 23,9, motosiklette yüzde 8,6 ve traktörde yüzde 6,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 24 milyon 841 bin 868 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,7’sini motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 666 bin 610 adet taşıtın devri yapıldı

Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 69,9’unu otomobil, yüzde 15,8’ini kamyonet, yüzde 7,3’ünü motosiklet, yüzde 2,6’sını traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 63 bin 218 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,2’si Fiat, yüzde 13,4’ü Renault, yüzde 9,7’si Volkswagen, yüzde 8,8’i Hyundai, yüzde 7,3’ü Toyota, yüzde 5,7’si Dacia, yüzde 5,2’si Skoda, yüzde 4,0’ı Honda, yüzde 3,9’u Opel, yüzde 3,2’si Mercedes-Benz, yüzde 3,0’ı Peugeot, yüzde 2,7’si Kia, yüzde 2,6’sı Citroen, yüzde 2,3’ü BMW, yüzde 2,2’si Audi, yüzde 2,1’i Seat, yüzde 1,8’i Ford, yüzde 1,6’sı Nissan, yüzde 1,6’sı Volvo, yüzde 0,9’u Suzuki ve yüzde 2,9’u diğer markalardan oluştu.

Ocak-Temmuz döneminde 724 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 37,4 artarak 724 bin 277 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,7 azalarak 23 bin 909 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 700 bin 368 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 60,6’sı benzin yakıtlı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 406 bin 408 adet otomobilin yüzde 60,6’sı benzin, yüzde 25,8’i dizel, yüzde 8,3’ü elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,3’ü LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 501 bin 223 adet otomobilin ise yüzde 37,9’u dizel, yüzde 36,1’i LPG, yüzde 25,1’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,5’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 406 bin 408 adet otomobilin yüzde 30,9’u 1401-1500, yüzde 25,8’i 1300 ve altı, yüzde 20,8’i 1301-1400, yüzde 15,3’ü 1501-1600, yüzde 6,2’si 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-Temmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin 165 bin 322’si beyaz renkli
Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 406 bin 408 adet otomobilin yüzde 40,7’si beyaz, yüzde 28,0’ı gri, yüzde 10,5’i mavi, yüzde 8,0’ı kırmızı, yüzde 6,5’i siyah, yüzde 2,1’i turuncu, yüzde 1,2’si kahverengi, yüzde 0,6’sı sarı, yüzde 0,4’ü yeşil renkli iken yüzde 2,1’i diğer renklerde.

Kaynak: İHA

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