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Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

24.01.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de son günlerde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında yollarda meydana gelen olumsuz şartlar birçok trafik kazasının oluşmasına sebebiyet verdi. Artan trafik kazaları kaportacılarda yoğunluğa neden oldu.

Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

Eskişehir’de yaşanan yoğun kar yağışının ardından aşırı soğuk hava, buzlanmayı beraberinde getirdi. Özellikle ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Hem yağış, hem buzlanma bir araya gelince de irili ufaklı birçok trafik kazası meydana geldi. Aracını yaptırmak istenler soluğu kaportacılarda aldı. Sanayide hizmet veren kaportacılar kazaların ardından gelen araçlarla yoğun tempoda çalışmaya başladı.

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"KAZALARIN ÇOĞALMASIYLA DA İŞLERİMİZ YOĞUNLAŞTI"

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Eskişehir’de 30 yıldır kaportacılık yapan Recep Çalışan özellikle kış lastiği kullanılmamasının ve dikkatsizliğin kazalara neden olduğunu belirtti. Karlı ve buzlu yolların etkisiyle trafik kazalarında artış olduğunu ve işlerinde hareketlilik olduğunu ifade eden Çalışan, şunları söyledi:
“Kar lastiği kullanmayanlar dikkatsizlik sonucu kaza yapıyorlar. Bir de takip mesafesini korumuyor hiç kimse. Soğuktan ve yerdeki buzlanmadan dolayı kazaların sayısı çoğalıyor. Fakat bilinçli bir şekilde kar lastiği kullananlar daha az kaza yapıyor. Son günlerdeki don olaylarından sonra da kaza sayıları çoğaldı. Kazaların çoğalmasıyla da işlerimiz yoğunlaştı. Kayarak kaza yapan araçlarda genellikle ön ve arka tampon, kapı ve çamurluklar hasar görüyor. Plastik olduğu için soğukta sertleşen ve çarpma etkisiyle kırılan tamponlar genellikle değiştiriliyor. Çamurluklar, kapılar tamir edilebiliyor ve boyanabiliyor”

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Eskişehir
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