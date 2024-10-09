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Trafik kazasına karıştı, aracını servise verdi sonra olanlar oldu! Ekspertize götürünce gerçek ortaya çıktı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.10.2024 22:26
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Trafik kazasına karıştı, aracını servise verdi, verdiğine pişman oldu. İddiaya göre; 1 ayda teslim edilmesi gereken araç 3 ayda teslim edildi. O sürede oto servisi faturayı kabartmak için yapmadığını bırakmadı. Aracını ekspertize götüren Ercan Dede, kendisine söylenen hiçbir tamiratın yapılmadığını öğrenince de şoke oldu. Aracının değeri kaybolan Dede, şimdi de hukuk savaşı başlattı.

Trafik kazasına karıştı, aracını servise verdi sonra olanlar oldu! Ekspertize götürünce gerçek ortaya çıktı

Kaza yapan aracını servise bıraktı, başına gelmeyen kalmadı. Ekstra işlemler yapıldı, Kaskodan para alabilmek için faturayı 3 kat şişirdiler. Ercan Dede 6 Temmuz'da Manavgat'ta bir trafik kazasına karıştı.

30 GÜNDE TESLİM EDECEKLERİNİ SÖYLEYİP 90 GÜNDE ETTİLER!

Ekol TV'nin haberine göre; Aracını tamir ettirmek için bıraktığı Antalya'daki serviste büyük bir mağduriyet yaşadı. Ercan Dede'nin iddiasına göre; aracı 30 günde teslim edeceklerini söylediler ancak araç 90 günde verildi. Araçtaki hasar basit hasar olmasına rağmen yapılmayacak işlemlerle fatura şişirilmişti.

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"Aracımı almaya gittiğimde sağ arka çamurluğum boyandığını ve sağ arka kapımın değiştiğini söylediler." diyen Ercan Dede serviste yaşananlardan şüphelenip aracını ekspertize götürdü.

Dede, "İstanbul'daki bir oto ekspertizde bana söylenen sağ arka çamurluk boyalı değil, onun değiştiğini sağ arka kapının gerçekten değiştiğini, sağ ön kapının hiçbir işlem olmamasına rağmen sırf kasko şirketinde yükselmesi için 350 bin para ödendi kasko şirketinde. Ben mağdurum, arabamın değeri kayboldu. Kendi ustalarımla konuştuğumda 78-100 bin TL'ye tamir edilecek aracın kaskodan para almak için 350 bin TL'ye yapıldı." diyerek isyan etti.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Ercan Dede suç duyurusunda bulundu. Aracın yapıldığı oto servisi ise iddiaları reddetti. Araçta gereken dışında hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
araba kaza tamir
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