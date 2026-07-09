Trafikte bunu yapana hapis yolu gözüktü: Art arda selektör suç sayıldı

Trafikte yol istemek için sıkça kullanılan selektör, ısrara dönüştüğünde ceza davasının konusu olabiliyor. Yargıtay'ın önüne gelen dosyada, takip mesafesini azaltıp öndeki araca peş peşe selektör yapılması "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçu kapsamında değerlendirildi.

PEŞ PEŞE SELEKTÖR SUÇ SAYILDI

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte selektör kullanımıyla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karar'ın haberine göre; yüksek mahkemenin kararında, trafikte takip mesafesini azaltarak önündeki araca ısrarlı biçimde selektör yapmak, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçu kapsamında değerlendiriliyor.

CEZASI 1 YILA KADAR HAPİS

Yargıtay tarafından verilen bu emsal karar doğrultusunda, trafikte ısrarlı selektörle diğer sürücüleri rahatsız eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 123’üncü maddesi uyarınca işlem yapılacak. İlgili kanun maddesi kapsamında, suçlu bulunan sürücülerin 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor.

SELEKTÖRDE SINIR NEREDE?

Türkiye'deki trafik alışkanlıklarında selektör kolu genel olarak öndeki araçtan yol talep etmek amacıyla kullanılıyor. Ancak kurallara göre bu işlemin tek bir seferde yapılması gerekiyor. Bir kez selektör yapılmasına rağmen öndeki sürücünün tepki vermemesi durumunda, takip mesafesini tehlikeli boyutta azaltıp taciz boyutuna varacak şekilde peş peşe selektör yakıp söndürmek yasal sınırların aşılmasına yol açıyor.

KAZAYA NEDEN OLURSA İŞİN BOYUTU DEĞİŞİYOR

Selektörün ısrarlı ve peş peşe kullanımı yalnızca huzur bozma suçuyla sınırlı kalmıyor. Trafik esnasında arkadan gelen yoğun selektör uyarısı, öndeki sürücünün telaşlanmasına, panik yapmasına ve nihayetinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu tür senaryoların gerçekleşmesi halinde yasal süreç, huzur bozma suçu boyutunu aşarak hem maddi hem de manevi büyük kayıpların yaşandığı adli davalara dönüşebiliyor.

Yetkililer ve yasal düzenlemeler, selektörün amacı dışında kullanılmasının yasalara kesin bir şekilde aykırı olduğunu ve ciddi cezai müeyyidelerinin bulunduğunu hatırlatıyor. Sürücülerin trafikte güvenliği ve huzuru tehlikeye atmamak adına yakın takipten kaçınmaları ve selektör sinyalini yalnızca tek bir seferde kullanmaları gerektiği vurgulanıyor.