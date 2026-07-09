Dev holdingde tarihi devir: El değiştirdi! Yeni sahibi belli oldu

CoreX Holding, Polisan Holding'deki çoğunluk paylarının devrini tamamladı! CoreX Holding BV'den yapılan açıklamaya göre, CoreX Holding BV'nin iştiraki olan CoreX Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri AŞ (CoreX Ports), Polisan Holding'in kurucu ortakları Bitlis ailesine ait yüzde 77,7268 oranındaki payları devralarak taraflar arasında yürütülen pay devir sürecini tamamladı.

Pay devriyle birlikte CoreX Ports, Polisan Holding'de çoğunluk pay sahibi haline geldi.

İşlem kapsamında, CoreX Holding'in liman, kimya ve maden alanlarındaki mevcut faaliyetlerinin stratejik olarak daha da güçlendirilmesi ve uzun vadeli büyüme hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

CoreX Ports'un Polisan Holding'deki çoğunluk paylarını devralmasına ilişkin süreç, 27 Haziran 2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan Pay Devir Sözleşmesi ile başlamıştı.

Bu kapsamda, Polisan Holding tarafından yapılandırma adımları tamamlandı.

Boya faaliyetleri, kısmi bölünme yoluyla ayrıştırılarak satış işlemine dahil edilmezken, Polisan Hellas'ın üçüncü taraflara yönelik satış işlemi tamamlandı.

Operasyonel faaliyetlerde kullanılmayan gayrimenkullerin Bitlis ailesine devri Nisan 2026 itibarıyla gerçekleştirilirken, Rekabet Kurumu onayının 6 Nisan 2026 tarihinde alınması ve söz konusu işlemlerin tamamlanmasının ardından Bitlis ailesinden CoreX Ports'a payların devri tamamlandı.

Devir işlemi ile birlikte, Polisan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, Polisan Kimya Sanayii AŞ ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ pay devrine konu olan şirketler arasında yer aldı.

Taraflar arasında imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında, işleme ilişkin finansal koşullar ve zorunlu pay alım teklifi sürecine yönelik detaylar, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşıldı.

Pay devrinin tamamlanmasının ardından, yatırımcıların zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin beklentileri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında gerekli başvuruların öngörülen süreler içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır