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TÜİK açıkladı: 2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 adet otomobil üretildi

04.08.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’de 2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 adet otomobil üretildi.

TÜİK açıkladı: 2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 adet otomobil üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 senesi Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye’de 2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 adet otomobil , 9 milyon 733 bin 466 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 104 bin 389 adet kombi (hermetik), 103 milyon 905 bin 993 litre kolonya, 206 milyon 909 bin 671 ton hazır beton ve 4 milyar 644 milyon 346 bin 447 TL’lik tıbbi ilaçlar üretildi.

ÜRETİLEN ÜRÜN SATIŞLARI 2,5 TRİLYON

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2020 yılında 2 trilyon 503 milyar 774 milyon TL oldu. Bu değer 2019 yılında 2 trilyon 47 milyar 5 milyon TL iken 2018 yılında 1 trilyon 763 milyar 373 milyon TL olarak gerçekleşti.

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SATIŞLARIN YÜZDE 14,2'Sİ GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ

Girişimlerin 2020 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 14,2’sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 11,3 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,4 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 8,2 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

Kaynak: İHA

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