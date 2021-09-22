TÜİK açıkladı: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 18 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında 95 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,2’sini otomobil, yüzde 30,6’sını motosiklet, yüzde 13,8’ini kamyonet, yüzde 4,1’ini traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜ

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,0 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 15,6, motosiklette yüzde 3,5 artarken otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 23,4, kamyonette yüzde 23,3, traktörde yüzde 9,3 ve minibüste yüzde 6,4 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azaldı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 25,0, motosiklette yüzde 15,5 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 84,2, otobüste yüzde 38,2, minibüste yüzde 20,1, otomobilde yüzde 18,3, traktörde yüzde 16,1 ve kamyonette yüzde 2,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 24 milyon 933 bin 974 oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,7’sini motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 799 bin 556 adet taşıtın devri yapıldı. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,7’sini otomobil, yüzde 16,0’ını kamyonet, yüzde 7,5’ini motosiklet, yüzde 3,1’ini traktör, yüzde 2,1’ini kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde 820 bin 173 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30,0 artarak 820 bin 173 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 14,4 azalarak 27 bin 392 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 792 bin 781 adet artış gerçekleşti.

Kaynak: İHA



