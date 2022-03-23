TÜİK, o verileri paylaştı! Sıfır ve ikinci el araç satışındaki gerçek gözler önüne serildi

Çip krizi ile başlayan ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle şimdi de hammadde kaynaklı sorunlarla uğraşan otomotiv sektöründe sıkıntılar devam ediyor. Otomobil arzındaki düşüşün yeterli talebi karşılamamasından dolayı araç fiyatları artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 küçülerek 87 bin 783 adet olarak belirlendi. Indicata'nın ikinci el on-line pazar raporundan derlediği verilerde ise Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında 114 bin 698 satış gerçekleşti. Ocak ayına kıyasla satışlarda yüzde 27 artış gerçekleşirken, geçen senenin şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 7 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 16 düşüş belirlendi.

TÜİK, TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISINI PAYLAŞTI

Araç satışlarındaki bu gerçeği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları da gözler önüne serdi. TÜİK, 2022 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TAŞIT SAYISI YÜZDE 12,2 AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,2 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51,7 ve traktörde yüzde 16,1 artarken minibüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 36,4, kamyonda yüzde 29,9, otomobilde yüzde 17,7, otobüste yüzde 12,8 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 5,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azaldı. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 43,1, motosiklette yüzde 15,6 ve kamyonda yüzde 5,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 32,0, traktörde yüzde 31,2, otomobilde yüzde 19,4 ve kamyonette yüzde 11,7 azaldı. Otobüste ise değişim olmadı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 25 milyon 385 bin 84 oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



