FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

SEDDK tarafından yayımlanan yeni genelgeyle, zorunlu trafik sigortasında Temmuz 2026 döneminde uygulanacak azami prim artış oranları netleşti. Yapılan mevzuat değişikliği ile araç gruplarına göre primlerde %2 ile %4 arasında artışa gidildi.

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor
Cansu Çamcı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin yeni bir genelge yayımladı. 2026/12 sayılı genelge ile Temmuz ayında uygulanacak azami prim artış oranları belirlendi.

Genelgenin birinci maddesinde gerçekleştirilen bu düzenlemeyle, Haziran 2026’da uygulanan azami sigorta primleri, Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yeniden yapılandırıldı.

Yeni karara göre, standart araç gruplarında ve kullanım türlerinde uygulanacak azami primler, bir önceki aya kıyasla yüzde 2 oranında artırılacak.

TAKSİ, MİNİBÜS VE OTOBÜS GRUBU İÇİN İLAVE ARTIŞ

Genelgede yer alan yeni düzenleme, toplu taşıma ve ticari amaçla kullanılan belirli araç grupları için farklı bir oran öngörüyor. Buna göre;

-Taksiler,

-Minibüsler (sürücü dâhil 10-17 koltuk arası),

-Küçük otobüsler (sürücü dâhil 18-30 koltuk arası),

-Büyük otobüsler (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)

için belirlenen baz artış oranına yüzde 2 daha ilave edilecek. Böylece bu gruptaki araçların Temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 4 olarak uygulanacak.

YENİ TARİFELER 1 TEMMUZ İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan genelgeye göre, belirlenen bu yeni azami prim artış oranları 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak poliçe işlemlerinde geçerli olacak.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Altının kilogram fiyatı yükseldi!
Milli maçta giriş ücreti tepkisi: İşletmeye 325 bin TL cezaMilli maçta giriş ücreti tepkisi: İşletmeye 325 bin TL ceza

Anahtar Kelimeler:
Sigortacılık SEDDK temmuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

Seçim 16 Nisan 2028'de olabilir

Seçim 16 Nisan 2028'de olabilir

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü sanatçıdan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Ünlü sanatçıdan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.