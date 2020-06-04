Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listelendi.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 200 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)