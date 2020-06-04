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Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.06.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kamu bankaları konuttan taşıta, mobilyadan tatile dört yeni kredi paketi hazırladı. Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. Listede 200 bin TL'ye kadar olan modeller bulunmakta. Listede fiyatı 100 bin liranın altında ise 1 model bulunuyor. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobilleri...

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listelendi.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 200 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

Marka marka güncel liste

CİTROEN

CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 133.000 TL

CİTROEN

CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 185.000 TL

citroen-kampanya2

citroen-kampanya2
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 135.000 TL

DACİA

DACİA
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 127.092 TL

DACİA DUSTER

DACİA DUSTER
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Haziran ayı liste fiyatı 140.540 TL

FİAT

FİAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 103.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 118.900 TL

FİAT

FİAT
PANDA URBAN 1.2 69 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL
FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT Kampanyalı fiyatı 174.900 TL
FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL

FORD

FORD
Ford Fiesta Titanium 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS6 İleri Otomatik Benzin Kampanyalı fiyatı 171.000 TL
Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Kampanyalı Fiyatı 167.200 TL
Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Kampanyalı fiyat 164.200 TL

HONDA

HONDA
Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin Fiyatı 162.200 TL

HYUNDAİ

HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL

HYUNDAİ

HYUNDAİ
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Haziran ayı liste fiyatı 129.211 TL
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) Haziran liste fiyatı 148.800 TL
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Haziran liste fiyatı 160.600 TL

KİA

KİA
Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik 2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL
KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS Kampanyalı iyatı 138.300 TL

KİA

KİA
Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS Haziran ayı kampanyalı fiyatı 149.500 TL
Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel Haziran ayı fiyatı 139.000 TL
Kia sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Haziran ayı fiyatı 179.900 TL
MINI 3 KAPI Otomatik Benzin Cooper / 1499 / 136BG Fiyatı 199.296 TL

MITSUBISHI

MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 137.500 TL
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Fiyatı 197.500 TL

NİSSAN

NİSSAN
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Kampanyalı fiyatı 135.730 TL

OPEL

OPEL
Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 135.800 TL

OPEL

OPEL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 146.800 TL
Yeni ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Haziran ayı kampanyalı fiyatı 180.200 TL

PEUGEOT

PEUGEOT
208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp Haziran kampanyalı fiyatı 151.500 TL
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Haziran ayı fiyatı 147.900 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT Fiyatı 185.000 TL
308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 190.900 TL

RENAULT

RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Haziran fiyatı 129.523 TL

RENAULT

RENAULT
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL

RENAULT

RENAULT
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 113.900 TL

RENAULT

RENAULT
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL

RENAULT

RENAULT
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Haziran fiyatı 164.500 TL
Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Fiyatı 193.900 TL

SEAT

SEAT
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Haziran fiyatı 142.000 TL
LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style Haziran Fiyatı 151.500 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence Fiyatı 173.000 TL

SUZUKİ

SUZUKİ
Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli Haziran fiyatı 138.900 TL
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 189.900 TL

TOYOTA

TOYOTA
Yeni Corolla 1.6 Vision Haziran ayı fiyatı 152.500 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 180.200 TL

TOYOTA

TOYOTA
Yaris 1.0 Life Haziran Fiyatı 114.350 TL
Yeni toyota C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame Kampanyalı fiyatı 192.250 TL

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Haziran fiyatı 143.400 TL
Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus Haziran fiyatı 190.500 TL Kaynak: NTV
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