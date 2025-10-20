FİNANS

Türkiye'de o otomobil modeli için kötü haber 'Getirmeme noktasına gelebiliriz'

Otomobil ithalatına ek vergi düzenlemesi sektörün gündeminde durmaya devam ediyor. Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ali Bilaloğlu, 2024 yılında otomotiv pazarının büyüdüğünü kaydederken otomobiller için yeni gümrük düzenlemesine değindi. Bilaloğlu, bazı ürünleri getirmenin mantıklı olmadığını ifade etti.

Ezgi Sivritepe

Otomobil sektöründeki sıcak gelişmeleri Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ali Bilaloğlu değerlendirdi. Bilaloğlu, otomotiv pazarında euro kuru etkisinin önemine değindi ve, "Türkiye'de otomotiv sektörü ister yerli üretici ister ithalatçı olsun tamamen euro kuruna bağlıdır" dedi.

"STABİL GİDİYOR"

CNBC-e ekranlarında konuşan Bilaloğlu, 1,4 milyon adetlik pazara giden otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bilaloğlu, pazarın bu yıl pozitif gelişmesinde 3 etken olduğunu belirterek, "Bir tanesi finansal enstrümanlardan para kazanan müşteriler de gerçekleştirdikten sonra araç yatırımı yapıyor. Çünkü kurlar hepimizin beklediğinden daha stabil gidiyor. Bu ekonomi için güzel bir şey. Ama ülkede enflasyon yüksek. Euro kuru stabil gittikçe zamlar da anca euro kadar yapılır" şeklinde konuştu.

Binek araçta pazar payının arttığını kaydeden Bilaloğlu, elektrikli otomobil satışında pazar paylarını yüzde 950 arttırdıklarını belirtti. Bilaloğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) otomotiv firmalarına getirdiği karbon salımı kısıtlamalarının Türkiye'deki arzı da etkilediğini aktardı ve şu cümleleri kurdu:

"Fabrikalar elektrikli araçlarını Avrupa'ya satmak mecburiyetleri var. Çünkü AB'de bir yasa var. Yıllık filo satışlarının karbondioksit seviyelerinin belli bir seviye altında kalmaları gerekiyor. Kalamazlarsa ciddi ceza ödemeleri lazım. Bu sebeple elektrikli araçları oraya satıyorlar ki o filo satışlarındaki ortalama karbondioksit salınımını aşağa çeksinler ve ceza ödemesinler"

"O ÜRÜNÜ GETİRMEK MANTIKLI DEĞİL"

Son olarak gümrükteki yeni uygulamaların araç fiyatlarını doğrudan etkilediğini ifade eden Bilaloğlu küçük segment modellerde fiyat dengesinin bozulduğunu ifade etti ve şu sözleri sarf etti:

"Gümrükte yeni uygulamalar araçların fiyatlarını direkt etkiliyor. Polo örneğinde, Golf fiyatına yaklaştığında onu getirmeye kalkmak çok mantıklı değil. Hal böyle olunca o ürünleri getirmeme noktasına gidebiliriz. Ama burada markalarla pazarlıklar devam ediyor. Burada sadece fiyat oluştururken vergiler değil bunun navlunu gibi şeyler de var. İnşallah belli noktalarda buluşabiliriz de tüketiciyi o ürünlerden mahrum etmeyiz"

