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Türkiye'de üretilen otomobillerin 10 günlük fiyat değişimi! 200 bin TL'nin altında otomobil bulmak zorlaştı

06.12.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de hizmet veren birçok otomobil şirketi fiyatlarını güncellemeye başladı. Döviz kurunda yaşanan artıştan dolayı otomobillerin yen fiyat listelerinde dikkat çeken artışlar oldu. Yeni listelere göre 200 bin TL'nin altında sıfır otomobil bulmak oldukça zor. Öte yandan 10 gün önceki fiyatlarla yeni fiyatlar karşılaştırıldığında, aradaki fark dikkat çekiyor.

Türkiye'de üretilen otomobillerin 10 günlük fiyat değişimi! 200 bin TL'nin altında otomobil bulmak zorlaştı

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN OTOMOBİLLERİN 10 GÜNLÜK FİYAT DEĞİŞİMİ

Kısa bir zaman önce, 2021 yılı kasım ayında gerçekleşen otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azaldığı da öğrenilmişti.

Döviz kurundaki artış, ekonomik krizi her geçen gün derinleştirirken; otomobiller de fiyat artışından ciddi oranlarda etkilendi. Otomobil fiyatlarının kasım ayında yüzde 20 ila 60 arasında artış gösterdiği bildirildi.

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Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de üretilen en ucuz otomobillerin 10 günlük fiyat değişimini açıkladı.

Otomobil fiyatlarındaki değişim şu şekilde gerçekleşti:

10 gün önce 193 bin 900 lira olan Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy fiyatı, 10 gün sonra 223 bin 900 lira oldu.

10 gün önce 210 bin 900 lira olan Hyundai i20 1.4 MPI 6 MT Jump fiyatı,10 gün sonra 263 bin 400 lira oldu.

10 gün önce 193 bin 700 lira olan Hyundai i10 1.0 MPI Jump fiyatı, 10 gün sonra 240 bin 700 lira oldu.

10 gün önce 214 bin 900 lira olan Renault Clio Joy 1.0 Sce fiyatı, 10 gün sonra 247 bin lira oldu.

10 gün önce 231 bin 200 lira olan Toyota Corolla 1.5 Vision fiyatı, 10 gün sonra 254 bin 300 lira oldu.


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