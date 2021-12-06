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Ne İstanbul ne Ankara ne de Antalya! İşte ev fiyatı artışında dünya 2’ncisi olan ilimiz

06.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir emlak şirketi tarafından yapılan araştırmada, dünyanın en pahalı 10 kentinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da yer aldı. 55 ülkeden 150 kentin yer aldığı listede İzmir, yüzde 30’luk artışla 2’nci oldu. İstanbul yüzde 26.4 ile 9’uncu, Ankara ise yüzde 25.8’le 10’uncu sırada yer aldı.

Ne İstanbul ne Ankara ne de Antalya! İşte ev fiyatı artışında dünya 2’ncisi olan ilimiz

İngiltere merkezli emlak şirketi Knight Frank'ın hazırladığı Küresel Konut Fiyat Endeksi, Türkiye için çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 55 ülke ve 150 şehri kapsayan araştırmada dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehirden üçü Türkiye'de yer aldı.

İZMİR DÜNYADA İKİNCİ

İzmir yüzde 30'luk artışla ikinci sırada bulunurken, İstanbul yüzde 26.4 ile 9'uncu ve Ankara yüzde 25.8 ile 10'uncu sırada listelendi.

Fiyatların en çok arttığı yer yüzde 30.8 ile Kanada'nın Halifax kenti oldu.

Kanada'nın Ottowa kenti de yüzde 25.8'lik artışla 10'uncu sırayı Ankara ile paylaştı.

Fiyatların düştüğü 11 kent arasında Venedik (yüzde 6.3) ve Dubai (yüzde 4.4) dikkat çekti.

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İşte fiyatların en çok arttığı kentler:

1- Halifax (Kanada) Yüzde 30.8

2- İzmir (Türkiye) Yüzde 30

3- Seul (Güney Kore) Yüzde 30

4- Phoenix (ABD) Yüzde 29.3

5- Moskova (Rusya) Yüzde 28.8

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6- Hamilton (Kanada) Yüzde 28.

7- San Diego (ABD) Yüzde 27.1

8- St. Petersburg (Rusya) Yüzde 26.7

9- İstanbul (Türkiye) Yüzde 26.4

10- Ankara (Türkiye) Yüzde 25.8

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